Първа визита на Володимир Зеленски в Белград от началото на войната

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна на първото си официално посещение в Сърбия, предава РТС.

"Ще обсъдим разширяването на икономическите връзки между нашите държави, отношенията с Европейския съюз, други области, които могат да бъдат от полза за нашите народи, както и въпросите на сигурността. Украйна винаги е готова да работи конструктивно, за взаимна полза и на основата на взаимното уважение", заяви Зеленски след пристигането си.

I arrived in Serbia with my team. Important talks are scheduled for today and tomorrow – with President Aleksandar Vučić and Prime Minister Đuro Macut. We will discuss expanding economic ties between our countries, relations with the European Union, other areas that can benefit… pic.twitter.com/97FE3H3RBx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2026

Той ще разговаря с президента на Сърбия Александър Вучич, а преди малко бе посрещнат на летище "Никола Тесла" от сръбския министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

Службата за връзки с медиите на сръбския президент съобщи снощи, че Александър Вучич ще бъде домакин на украинския си колега в събота, 8 август.

Двамата лидери са се срещали няколко пъти на международни форуми и срещи на върха в чужбина.

Вучич посочи вчера, че разговорът със Зеленски ще обхване няколко важни теми, включително европейския път на Украйна и Сърбия.

Визитата има символично значение, тъй като Сърбия традиционно поддържа близки отношения с Русия. След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Белград се стреми да запази дипломатически баланс между Москва и Запада. Русия остава един от основните външнополитически партньори на Сърбия, а страната е силно зависима от руските доставки на природен газ.

Вучич към Зеленски: Сърбия няма да санкционира Русия

Според медийни информации Сърбия косвено е доставяла оръжия на Украйна, въпреки че през май 2025 г. Вучич публично отрече тези твърдения. Тогава руската Служба за външно разузнаване обвини сръбската отбранителна индустрия, че "се опитва да забие нож в гърба на Русия".

През юни 2025 г. Вучич осъществи първото си официално посещение в Украйна, като участва в срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Одеса. За разлика от останалите участници, той не подписа съвместната декларация, осъждаща руската агресия, призоваваща за пълно изтегляне на руските войски от Украйна и потвърждаваща подкрепата за териториалната цялост на страната.