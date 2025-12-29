Зеленски: САЩ предлагат силни 15-годишни гаранции за сигурност

С ъединените щати предлагат на Украйна „силни“ гаранции за сигурност за удължим период от 15 години, но Киев иска по-дълъг период, заяви президентът Володимир Зеленски ден след разговорите с президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия.

„Казах на Тръмп, че вече водим война и тя продължава от почти 15 години. Затова наистина исках гаранциите да бъдат за по-дълъг период“, посочи Зеленски, цитиран от АФП.

„Казах му, че наистина искаме да обмислим възможността за 30, 40, 50 години. Президентът Тръмп ме увери, че ще помисли по въпроса“, добави той.