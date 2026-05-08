Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

"В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски

8 май 2026, 15:22
П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че към 7:00 местно време (също и българско) Русия е нанесла над 140 удара по позиции на фронтовата линия, като е извършила и 10 офанзивни операции, предаде Укринформ, като се позова на публикация на държавния глава в приложението Телеграм.

По думите на Зеленски, по чиято информация руските сили са нанесли и повече от 850 удара с дронове, от страна на Москва "няма дори символичен опит за прекратяване на огъня на фронта" въпреки едностранно обявеното от руския президент Владимир Путин примирие, влязло в сила в полунощ.  Поводът за него са утрешните чествания на годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война.

“В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски.

"Всичко показва ясно, че от руска страна няма дори символичен опит за прекратяване на огъня на фронта. Украйна ще отговори днес, както го направихме през последните 24 часа. Ще защитаваме нашите позиции и живота на хората. Русия трябва да прекрати тази война и всички в действителност ще видят това, когато започнат стъпките към мира", посочи Зеленски.

Украйна Русия Володимир Зеленски Нарушение на примирието Военни удари Фронтова линия
Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Разкриват временна автобусна линия заради спиране работата на две метространции

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Християн Мицкоски покани новоизбраният министър-председател на България Румен Радев да посети страната

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Според "Файненшъл таймс" председателят на Европейския съвет Антонио Коща е заявил, че вижда потенциал за преговори между ЕС и президента Путин

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

Съобщенията са за неистински глоби и такси за паркиране подвеждат шофьори

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

Кметът Благомир Коцев съобщи, че простреляната 73-годишна жена е хоспитализирана без опасност за живота

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет за 2026 г.

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

Транспортният бранш обяви протестна готовност заради цените на горивата и застраховките

От Пловдив представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании

Евтим Милошев е новият министър на културата в кабинета на „Прогресивна България“

Доказаният продуцент и медиен експерт поема културното ведомство с приоритет върху филмовата индустрия, творческите сектори и опазването на националното наследство

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип

Опитният администратор Гълъб Донев поема финансите

Бившият служебен премиер и депутат от „Прогресивна България“ влиза в изпълнителната власт с фокус върху преструктуриране на бюджета

Александър Пулев в новият вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

Финансовият експерт от Оксфорд поема мегаминистерството с мандат за привличане на стратегически инвестиции и технологична модернизация на българската индустрия

