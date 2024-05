П резидентът на Украйна Володимир Зеленски отмени посещенията си в Испания и Португалия, заявиха днес украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Според телевизия "Си Ен Ен Португалия" и други медии причината са подновените бойни действия в страната му.

⚡️ CNN: Zelensky cancels Spain, Portugal visits due to battlefield situation.



President Volodymyr Zelensky has canceled a planned visit to Spain and Portugal due to the worsening situation on Ukraine's battlefields, CNN Portugal reported on May 15.https://t.co/LrKNBE8Ls1