Зеленски обвини САЩ в бездействие

У краинският президент Володимир Зеленски обвини САЩ в нежелание да помогнат на Украйна след руската атака в четвъртък, която уби над 30 души, с което броят на цивилните жертви от руските удари през последните два дни достигна повече от 70.

Часове след като ударът по обсадения град Краматорск разкъса два автобуса, Зеленски разкритикува усилията на Вашингтон да развива икономически връзки с Русия, като същевременно се стреми да посредничи в повече от четиригодишната война.

Сутрешната атака дойде ден след масирана руска атака с дронове и ракети уби десетки в цяла Украйна - 22 от тях в жилищна сграда в град Прилуки, на около 100 км източно от Киев.

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

"Седемдесет и осем души бяха убити, а 215 други бяха ранени от удари през последните два дни в цяла Украйна", отчете Зеленски.

В разговор с репортери в Прилуки, украинският лидер призова САЩ да се съобразят с исканията му за разширяване на достъпа на Украйна до сателитната услуга "Старлинк", за да може украинската армия да се насочи към руските балистични ракетни установки.

"Отворете "Старлинк" за Украйна. Вие го отворихте, когато отговаряхте на Иран... Казах го съвсем открито - дайте ни го, помогнете ни да защитим небето си и да доминираме там. И тогава Путин ще седне на масата за преговори", каза Зеленски в емоционално изявление.

Рубио: Опасна патова ситуация в Украйна

"И така, къде е истината тук, къде е честността? Къде е патовата ситуация? ... Това се нарича нежелание", заяви той, визирайки твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от по-рано днес, че войната е в патова ситуация и че Съединените щати ще продължат да работят за постигане на споразумение.

"Не може, от една страна, да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга страна да се казва, че сме се намирали в някаква ... дипломатическа патова ситуация", добави Зеленски.