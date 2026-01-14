Свят

Зеленски обявява „извънредно положение" в енергийния сектор

Необходими са много по-широки промени в системата за мобилизиране на войници

14 януари 2026, 20:34
Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски обяви намерението си да обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор на страната, засегнат от серия масирани руски удари, на фона на тежките зимни условия, предаде „Ройтерс“.

„Ще бъде обявено извънредно положение в енергийния сектор на Украйна“, заяви Зеленски в ежедневното си обръщение в социалните мрежи, като посочи, че „последствията от руските удари и влошаването на метеорологичните условия са сериозни“.

Украинският президент добави в X, че се работи по значително увеличение на вноса на електричество.

Необходими са много по-широки промени в системата за мобилизиране на войници за войната с Русия, заяви още украинският президент Володимир Зеленски.

„Вече са взети решения за осигуряване на по-справедливо разпределение на личния състав между бойните бригади“, написа той в X след среща с новоназначения министър на отбраната Михаил Федоров.

„Въпреки това са необходими много по-широки промени в мобилизационния процес, които да гарантират повече възможности както за отбранителните и силите за сигурност на Украйна, така и за икономическите процеси в нашата държава“, добави президентът на Украйна.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Володимир Зеленски Украйна
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
