Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

У краинският президент Володимир Зеленски обяви намерението си да обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор на страната, засегнат от серия масирани руски удари, на фона на тежките зимни условия, предаде „Ройтерс“.
„Ще бъде обявено извънредно положение в енергийния сектор на Украйна“, заяви Зеленски в ежедневното си обръщение в социалните мрежи, като посочи, че „последствията от руските удари и влошаването на метеорологичните условия са сериозни“.
Украинският президент добави в X, че се работи по значително увеличение на вноса на електричество.
A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026
The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A
Необходими са много по-широки промени в системата за мобилизиране на войници за войната с Русия, заяви още украинският президент Володимир Зеленски.
„Вече са взети решения за осигуряване на по-справедливо разпределение на личния състав между бойните бригади“, написа той в X след среща с новоназначения министър на отбраната Михаил Федоров.
„Въпреки това са необходими много по-широки промени в мобилизационния процес, които да гарантират повече възможности както за отбранителните и силите за сигурност на Украйна, така и за икономическите процеси в нашата държава“, добави президентът на Украйна.
A meeting with Ukraine’s Minister of Defense Mykhailo Fedorov. I am grateful to the members of parliament for supporting Mykhailo. We immediately identified the first priorities for the Ministry of Defense.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026
The main one is air defense. There are concrete decisions that must be… pic.twitter.com/6PWmxtNczM