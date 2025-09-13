Свят

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев

13 септември 2025, 10:32
Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия
Източник: БТА

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия, Франция и Италия пристигнаха в Киев, съобщиха украински официални лица.

Зеленски призова за по-силен натиск върху Русия

Зеленски, пишейки по-късно за срещите си със съветниците в приложението „Телеграм“, призова за ускоряване на работата по завършването на гаранциите за сигурност, предвид нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица.

Зеленски: Украйна предлага нови преговори на Русия, които да се проведат идната седмица

„Русия не само не показва желание да сложи край на войната, но и се ангажира с ескалация, с реални заплахи към Европа, като изстрелва своите дронове в Полша“, написа той. „Следователно трябва да завършим възможно най-бързо работата по изготвянето на гаранциите за сигурност“, допълни той.

Участниците в срещите, заяви Зеленски, са обсъдили опита си в разработването на общата отбрана на НАТО, а Украйна предлага „съвместно прихващане на всички руски цели“.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Володимир Зеленски Гаранции за сигурност Украйна Русия Война в Украйна Руски дронове НАТО Международна подкрепа Ескалация на конфликта Политическа подкрепа
Последвайте ни

По темата

Камион изгоря на АМ

Камион изгоря на АМ "Струма" край Дупница

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Тайван предупреди Китай: Ще последва

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 20 часа
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 21 часа
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 14 часа

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Свят Преди 58 минути

Франция сега има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в ЕС

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

България Преди 1 час

В курортния град уверяват, че цените тази година ще са на същите нива като миналогодишните

"Възраждане" с нов протест в София

"Възраждане" с нов протест в София

България Преди 2 часа

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък"

<p>САЩ настоява: Г-7 да удари с мита купуващите руски петрол</p>

Г-7 обсъжда нови мита за страни, подкрепящи войната на Русия

Свят Преди 3 часа

"Само с единни усилия, които ще прекъснат приходите, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да приложим достатъчен икономически натиск"

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Свят Преди 3 часа

Полицията третира случилото се като инцидент

<p>&quot;Полша няма да бъде сплашена&quot;</p>

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

Свят Преди 3 часа

Тръмп заяви, че нахлуването на дронове на Русия в Полша може да е било грешка

<p>Зеленски: Руското настъпление към Суми се провали</p>

Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област

Свят Преди 3 часа

Според украинските военни наблюдатели руските войски продължават да контролират над 200 квадратни километра в Сумска област

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Свят Преди 4 часа

Бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Любопитно Преди 4 часа

Този ден е предпразненството на Въздвижението на светия Кръст Христов

<p>Мощно земетресение разтърси Камчатка</p>

Мощно земетресение разтърси Камчатка, възможно е цунами в Тихия океан

Свят Преди 4 часа

Земетресението е с магнитуд 7,4

Най-голямата луна в Слънчевата система може да бъде детектор на тъмна материя

Най-голямата луна в Слънчевата система може да бъде детектор на тъмна материя

Любопитно Преди 4 часа

Тъмната материя е невидима материя, която не излъчва собствена светлина

Снимката е илюстративна

Снаха срещу свекърва: Може ли наистина да спечелите най-старата битка в историята?

Любопитно Преди 4 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Свят Преди 4 часа

Храната в ресторантите става все по-скъпа

Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември

Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември

Любопитно Преди 4 часа

Популярното видение на един пастор кара всички вярващи да бъдат в очакване

ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

Свят Преди 4 часа

Геополитическата нестабилност принуждава Европа да погледне към небето в търсене на енергийна сигурност

<p>Времето през уикенда &ndash; слънчево, преди дъжда</p>

Времето през уикенда – слънчево, преди дъжда

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Музикант строи лешояд от скрап в Маджарово

sinoptik.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg

Мазнините, от които отслабваме

Edna.bg

Марго Роби и Александра Богданска – моден двубой на червения килим? (СНИМКИ)

Edna.bg

Бруно Фернандеш отговори на критиците

Gong.bg

Александър Станков: Трябваше да има треньорска смяна в ЦСКА

Gong.bg

Полският посланик у нас: Руските дронове са провокация

Nova.bg

Стивън Кинг се извини за фалшиво обвинение срещу Чарли Кърк след убийството му

Nova.bg