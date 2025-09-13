Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия, Франция и Италия пристигнаха в Киев, съобщиха украински официални лица.

Зеленски призова за по-силен натиск върху Русия

Зеленски, пишейки по-късно за срещите си със съветниците в приложението „Телеграм“, призова за ускоряване на работата по завършването на гаранциите за сигурност, предвид нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица.

Зеленски: Украйна предлага нови преговори на Русия, които да се проведат идната седмица

„Русия не само не показва желание да сложи край на войната, но и се ангажира с ескалация, с реални заплахи към Европа, като изстрелва своите дронове в Полша“, написа той. „Следователно трябва да завършим възможно най-бързо работата по изготвянето на гаранциите за сигурност“, допълни той.

Участниците в срещите, заяви Зеленски, са обсъдили опита си в разработването на общата отбрана на НАТО, а Украйна предлага „съвместно прихващане на всички руски цели“.