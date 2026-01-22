„Тази война трябва да приключи“ - край на срещата Зеленски - Тръмп

Свят

Обновена преди 1 час / 22 януари 2026, 09:46
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп определи като добра срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Давос и призова за прекратяване на войната, която Русия води срещу Украйна.

„Тази война трябва да приключи“, заяви Тръмп в отговор на въпрос какво е посланието му към руския президент Владимир Путин, който по-късно ще се срещне в Москва с пратеника на американския лидер. Той допълни, че разговорът със Зеленски е преминал добре и че предстои да се види какъв ще бъде резултатът от него. 

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Швейцария за участие в срещата на Световния икономически форум в Давос и за среща с американския президент Доналд Тръмп, предаде по-рано украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на говорителя на Зеленски -  Сергий Никифоров.

Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова "Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна". В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

Вчера американският президент Доналд Тръмп каза, че ще се срещне със Зеленски в Давос.

Кремъл вече заяви, че е готов да приеме Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва за продължаване на разговорите за мир в Украйна, макар че до този момент не беше обявена конкретна дата.

В навечерието на очакваните срещи Тръмп заяви, че смята, че всички страни са „относително близо“ до постигане на споразумение.

„Мисля, че Русия иска да сключи сделка, мисля, че Украйна иска да сключи сделка“, каза републиканецът по време на Световния икономически форум.

От Киев заявиха, че мирното предложение, изготвено в рамките на серия разговори между украински и западни представители, е „90% готово“, въпреки че някои от най-спорните въпроси — като бъдещето на частично окупирания регион Донбас — остават нерешени.

Украйна многократно е отхвърляла исканията на Москва за изтегляне на украинските сили от източния регион, включително от райони, които руските войски не са успели да завземат.

Междувременно Путин досега е отхвърлял всички предложения за прекратяване на огъня, като продължава да настоява за максималистични искания по отношение на Украйна.

Източник: БТА/Божидар Захариев/БГНЕС    
