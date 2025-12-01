Зеленски пристигна в Париж за разговори с Макрон

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж за среща в Елисейския дворец с френския държавен глава Еманюел Макрон, търсейки допълнителна европейска подкрепа за евентуално споразумение, което да сложи край на руската агресия.
Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене
Двамата лидери ще обсъдят
ситуацията и условията за справедлив и траен мир в продължение на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна, посочва френското президентство.
Визитата идва ден след разговорите между делегации на САЩ и Украйна във Флорида
и в навечерието на срещата в Москва между американския пратеник Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.
Миналата седмица в Женева
делегации на САЩ, Европа и Украйна обсъдиха американския план в 28 точки за прекратяване на войната в Украйна и внесоха изменения в някои точки. Вчера делегациите на САЩ и Украйна обсъждаха във Флорида най-деликатните точки от плана, според източници.
А докато Зеленски е в Париж, към Москва ще се отправи специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.