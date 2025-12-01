Свят

Зеленски пристигна в Париж за разговори с Макрон

Визитата идва ден след разговорите между делегации на САЩ и Украйна във Флорида

Обновена преди 2 часа / 1 декември 2025, 09:00
Зеленски пристигна в Париж за разговори с Макрон
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж за среща в Елисейския дворец с френския държавен глава Еманюел Макрон, търсейки допълнителна европейска подкрепа за евентуално споразумение, което да сложи край на руската агресия.

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

Двамата лидери ще обсъдят

ситуацията и условията за справедлив и траен мир в продължение на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна, посочва френското президентство.

Визитата идва ден след разговорите между делегации на САЩ и Украйна във Флорида

и в навечерието на срещата в Москва между американския пратеник Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.

Миналата седмица в Женева

делегации на САЩ, Европа и Украйна обсъдиха американския план в 28 точки за прекратяване на войната в Украйна и внесоха изменения в някои точки. Вчера делегациите на САЩ и Украйна обсъждаха във Флорида най-деликатните точки от плана, според източници.

А докато Зеленски е в Париж, към Москва ще се отправи специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.

Източник: Габриела Големанска, БТА; БГНЕС    
зеленски макрон париж среща
Последвайте ни

По темата

Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Обявиха думата на годината на Оксфорд - яростта, докато скролваме в социалните мрежи

Обявиха думата на годината на Оксфорд - яростта, докато скролваме в социалните мрежи

"Остави ме намира, всичките ще ви заколя": Мъж заплаши с нож кондукторка във влак

Кремъл: Тази украинска атака е скандална

Кремъл: Тази украинска атака е скандална

Работната сила ще е на 50-60 години до 2050 г.

Работната сила ще е на 50-60 години до 2050 г.

pariteni.bg
Какво значи леко мътният поглед при кучетата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СЗО: Лекарства тип "Оземпик" трябва да бъдат достъпни за всички, не само за богатите

СЗО: Лекарства тип "Оземпик" трябва да бъдат достъпни за всички, не само за богатите

Свят Преди 17 минути

СЗО сравни необходимостта от разширяване на достъпа до лекарства за отслабване с усилията за достъп до лекарства срещу ХИВ през 80-те години

Тежка катастрофа край Габрово, загина човек

Тежка катастрофа край Габрово, загина човек

България Преди 27 минути

Друг човек е в тежко състояние

„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

„Родих още едно бебе!“ – Ванеса Хъджънс обяви щастлива новина

Любопитно Преди 50 минути

Катрин – непознатата сестра на Кристиан Диор

Катрин – непознатата сестра на Кристиан Диор

Любопитно Преди 1 час

<p>ISW: Мирният план на САЩ за Украйна е пред провал заради Русия</p>

ISW: Русия вероятно ще отхвърли американския мирен план за Украйна

Свят Преди 1 час

Участието на Русия в каквито и да било мирни преговори зависи "изцяло" от руските успехи на бойното поле

Пускат двупосочно движението по "Дунав мост"

Пускат двупосочно движението по "Дунав мост"

България Преди 1 час

От 4 януари ще бъдат подновени ремонтните дейности

КЕВР намали цената на природния газ за декември

КЕВР намали цената на природния газ за декември

България Преди 1 час

Цената е с 4,3 на сто по-ниска в сравнение с ноември

Продължава ли юношеството до 32 години?

Продължава ли юношеството до 32 години?

Любопитно Преди 2 часа

Учени разкриват петте етапа на развитие на човешкия мозък

Мъж е намушкан в гърдите в Ловеч

Мъж е намушкан в гърдите в Ловеч

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им принц Джордж, принц Луи и принцеса Шарлот

Какви ще бъдат Джордж, Шарлот и Луи, когато принц Уилям стане крал

Любопитно Преди 2 часа

Присъждането на титли е практика на векове в кралското семейство

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

Свят Преди 2 часа

Шедьовърът бе открит едва наскоро в частна къща в Париж

Карлос Насар остава в България, отказа многомилионни оферти

Карлос Насар остава в България, отказа многомилионни оферти

България Преди 2 часа

Щангистът изненада всички, след като публично подписа новия си договор

Руски ракетен уби четирима в Днепър

Руски ракетен уби четирима в Днепър

Свят Преди 2 часа

22 души са ранени

Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

България Преди 2 часа

Министърът участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Проф. Радка Аргирова с тревожна статистика за заразените с ХИВ/СПИН

Проф. Радка Аргирова с тревожна статистика за заразените с ХИВ/СПИН

България Преди 3 часа

В Международния ден за борба с ХИВ/СПИН говори проф. Радка Аргирова

Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

Не слагайте тези неща в портфейла си, ако искате да привличате пари

Любопитно Преди 3 часа

Портфейлът не е просто аксесоар за съхранение на пари, а мощен символ на финансова енергия

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Ники Станоев с премиерно шоу преди Коледа

Edna.bg

Дъщерята на Пол Уокър отбеляза 12 години без баща си с трогателна публикация (СНИМКИ)

Edna.bg

Стоилов: Изиграхме най-добрите си 65 минути като гости през сезона

Gong.bg

НА ЖИВО: Пирин - Янтра, състави

Gong.bg

Премиерът: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни

Nova.bg

Любослав Пенев е диагностициран с рак на бъбрека

Nova.bg