Зеленски пристигна в Париж за разговори с Макрон

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Париж за среща в Елисейския дворец с френския държавен глава Еманюел Макрон, търсейки допълнителна европейска подкрепа за евентуално споразумение, което да сложи край на руската агресия.

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

Двамата лидери ще обсъдят

ситуацията и условията за справедлив и траен мир в продължение на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна, посочва френското президентство.

Визитата идва ден след разговорите между делегации на САЩ и Украйна във Флорида

и в навечерието на срещата в Москва между американския пратеник Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин.

Миналата седмица в Женева

делегации на САЩ, Европа и Украйна обсъдиха американския план в 28 точки за прекратяване на войната в Украйна и внесоха изменения в някои точки. Вчера делегациите на САЩ и Украйна обсъждаха във Флорида най-деликатните точки от плана, според източници.

А докато Зеленски е в Париж, към Москва ще се отправи специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.