Затворници са освободени от сирийската "човешка кланица"

Х иляди хора, включително жени и деца, бяха освободени от скандалните затвори в Сирия, докато екипите на гражданската защита работят активно за освобождаването на тези, които все още са задържани в скрити подземни килии.

След като бунтовниците, в рамките на малко повече от седмица, успяха да свалят близо 50-годишното управление на фамилията Асад, семействата на затворниците плакаха от щастие, когато отново се събираха със своите близки, държани под обвинения в политическа активност.

Tal AlMelohi has been a political prisoner in Syria since 2009. She was 19 years old when she was arrested for writing a blog about corruption. Sources say she's alive and was freed from Addra Prison. pic.twitter.com/AoM9mwtgjQ