Червен код над Сицилия: Етна изхвърли 4-километров облак от пепел (ВИДЕО)

И талианският вулкан Етна отново активизира своята дейност и изхвърли облак от пепел, който се издигна на височина от около 4 километра. Неочакваната активност накара италианския институт по вулканология да издаде най-високата степен на предупреждение за въздушния транспорт в региона.

Nuova attività eruttiva dell'Etna, con una consistente emissione di cenere dal cratere di Nord Est. La nube avrebbe raggiunto i 4 km. Emessa l'allerta rossa per i voli. pic.twitter.com/ZDlx4ydP1O — Local Team (@localteamit) September 24, 2026

Обсерваторията на Етна към Националния институт по геофизика и вулканология в Катания официално обяви червен код за авиацията, съобщи телевизия Rai News. Причината е интензивното разпространение на вулканична пепел от кратерите на върха, която се движи в югоизточна посока.

Emissione di cenere sull’Etna, nube eruttiva alta 4 chilometri https://t.co/rFBMJI2QED pic.twitter.com/yHhWvmiN05 — ilSicilia.it (@ilSicilia) September 24, 2026

Въпреки образувалия се пепелен облак, експертите отчитат, че цялостната вулканична активност за момента остава на средно до ниско ниво. Към настоящия час ситуацията е под контрол и изхвърлената пепел не е засегнала пряко работата на международното летище „Винченцо Белини“ в Катания, като полетите се осъществяват по график.