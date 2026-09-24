Свят

Червен код над Сицилия: Етна изхвърли 4-километров облак от пепел (ВИДЕО)

Италианският вулкан изхвърли пепел на 4 километра височина, но за момента международното летище в Катания продължава да функционира нормално

Стела Христова Стела Христова

24 септември 2026, 15:46
Червен код над Сицилия: Етна изхвърли 4-километров облак от пепел (ВИДЕО)
Вулкан Етна   
Източник: iStock

И талианският вулкан Етна отново активизира своята дейност и изхвърли облак от пепел, който се издигна на височина от около 4 километра. Неочакваната активност накара италианския институт по вулканология да издаде най-високата степен на предупреждение за въздушния транспорт в региона.

Обсерваторията на Етна към Националния институт по геофизика и вулканология в Катания официално обяви червен код за авиацията, съобщи телевизия Rai News. Причината е интензивното разпространение на вулканична пепел от кратерите на върха, която се движи в югоизточна посока.

Въпреки образувалия се пепелен облак, експертите отчитат, че цялостната вулканична активност за момента остава на средно до ниско ниво. Към настоящия час ситуацията е под контрол и изхвърлената пепел не е засегнала пряко работата на международното летище „Винченцо Белини“ в Катания, като полетите се осъществяват по график.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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