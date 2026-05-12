Свят

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

12 май 2026, 14:06
"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година
Източник: iStock/Getty Images

Д окато редица европейски държави предупреждават за рисковете от руска намеса и саботаж, през 2025 г. на руски граждани са издадени над 620 000 визи. Само във Франция броят им е нараснал с 23% през миналата година.

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент. От една страна стоят твърдите политически послания, укрепените граници на Финландия и Полша и предупрежденията за опити за дестабилизация, организирани от Москва. От друга - реалността в консулските служби.

През 2025 г. държавите от Европейския съюз са издали над 620 000 визи на руски граждани. Въпреки образа на „затворена Европа“, континентът изглежда е оставил открехната врата - нещо, което силно тревожи страните на първа линия срещу Русия, виждащи в този поток сериозен пробив в сигурността.

Явлението далеч не е ограничено до отделни административни изключения. Става дума за устойчива тенденция: от 670 000 подадени заявления миналата година над 92% са получили одобрение. Повечето визи са били издадени на туристи, желаещи да посетят Френската ривиера или италианските езера.

Разминаването между дипломатическата реторика и туристическата практика показва колко трудно е за 27-те държави членки да намерят обща позиция, когато трябва да избират между националната сигурност и икономическата привлекателност.

ЕС засилва натиска върху руснаците

За да се разбере мащабът на проблема, е достатъчно да се разгледат данните, публикувани от „Евромайдан прес“. Според поверителни документи на Европейската комисия Франция е абсолютният лидер по издадени визи, като за една година броят им е нараснал с 23%.

Темата е толкова чувствителна, че тези данни дори временно са били премахнати от Шенгенския барометър в началото на 2026 г., преди да бъдат възстановени под натиска на осем държави членки, настояващи за прозрачност.

Тази дискретност от страна на Париж не остава незабелязана. За много дипломати това е очевиден двоен стандарт. Докато Брюксел обявяваше през ноември миналата година край на многократните визи с цел ограничаване на шпионажа, френските, италианските и испанските консулства продължавали да одобряват хиляди заявления.

„Търговските интереси изглежда надделяват над най-елементарните съображения за сигурност“, предупреждават наблюдатели от балтийските държави, които припомнят, че всеки турист потенциално може да служи като прикритие за по-мрачни операции.

Привържениците на по-мек подход изтъкват друг аргумент - необходимостта да не се прекъсват връзките с руския народ. Идеята е да не се позволява на Кремъл напълно да изолира собствените си граждани от останалия свят.

Чрез приемането на семейства и туристи Европа се надява да съхрани връзка и прозорец към различна реалност от тази, налагана от Москва.

Този хуманитарен аргумент обаче трудно убеждава на фона на ежедневните заплахи от руски хибридни действия. Напрежението се засилва и от факта, че разузнавателни служби наскоро свързаха руски агенти с планове за саботаж на европейска територия, включително чрез взривни устройства, скрити в пратки.

На този фон увеличаването на потока от руски туристи вместо ограничаването му изглежда за мнозина като рискован залог.

Визовата политика на Европа поражда гняв

Разделението между западните и източните държави членки става все по-видимо - едните живеят под непосредствената заплаха на Русия, а другите продължават да разглеждат туризма като възможен дипломатически и икономически инструмент.

Близкото бъдеще изглежда още по-сложно. За юни се подготвя нова мярка - пълна забрана за влизане в ЕС на руски граждани, участвали във войната в Украйна.

Решението изглежда логично на теория, но поставя огромно предизвикателство пред консулските служители. Как да бъде установено дали даден кандидат за виза е воювал на фронта сред хилядите подадени заявления?

Между необходимостта да защити демокрациите си и желанието да не наказва колективно цяло население, Европа все още търси своя баланс.

Дотогава по крайбрежните тераси на Ривиерата вероятно и това лято ще продължи да се чува руска реч - символ на усещането за недовършеност в общата европейска политика за сигурност. 

Източник: БГНЕС    
Руски визи Визова политика на ЕС Национална сигурност Икономически интереси Саботаж и шпионаж Франция и визи Разделение в ЕС Руски граждани Руски туризъм Европейски парламент
Последвайте ни

По темата

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

pariteni.bg
De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 6 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 6 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 7 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

България Преди 20 минути

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 37 минути

Снимката е илюстративна

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Айлийн Уанг

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Свят Преди 1 час

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

<p>Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?</p>

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 1 час

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Технологии Преди 1 час

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

<p>&quot;Булгаргаз&quot; предлага по-ниска цена на природния газ за юни</p>

"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

Теми в развитие Преди 1 час

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

България Преди 1 час

Всички деца са били изведени навън своевременно

Снимката е архивна

Притиснат от войната в Иран: Тръмп спешно заминава за Китай, за да спасява рейтинга си

Свят Преди 1 час

Сринатият рейтинг от конфликта с Техеран принуждава американския президент да търси спешна външнополитическа победа в Пекин, но амбициите му са свити до минимални икономически сделки и тактическо примирие

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

България Преди 2 часа

71-годишният Нутфула Хюсеин Ахмед е напуснал дома си около 6:00 ч. в понеделник и оттогава е в неизвестност

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Любопитно Преди 2 часа

Разберете какво точно трябва да се направи, за да останем енергични и здрави след 60-годишна възраст

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Любопитно Преди 2 часа

Високо налягане за мощно измиване

СЗО призова страните да следват препоръките относно хантавируса

СЗО призова страните да следват препоръките относно хантавируса

Свят Преди 2 часа

Генералният директор на СЗО каза, че „работата ни не е приключила“ по овладяването на хантавируса

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Свят Преди 2 часа

Общо пет компании са подали оферти в процедурата за доставка на един товар LNG в размер на 1 000 000 мегаватчаса

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

България Преди 2 часа

Софийска районна прокуратура повдигна две тежки обвинения срещу 44-годишния Й.С. и поиска от съда постоянното му оставане в ареста след бруталния среднощен терор в условията на домашно насилие

,

"Чувствам се великолепно": Дара преди началото на Евровизия

Любопитно Преди 2 часа

След 3-годишна пауза България се завръща на „Евровизия“ с DARA и песента Bangaranga. Докато певицата ни се подготвя за сцената, 70-ото издание на конкурса във Виена е белязано от политическо напрежение, протести и бойкот от пет държави заради Израел

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Edna.bg

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Edna.bg

Пастор разкри какви са целите на ЦСКА до края на сезона

Gong.bg

„Къртицата“ в Реал Мадрид е разкрита?

Gong.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в сряда, ще има валежи и градушки

Nova.bg