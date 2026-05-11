Свят

Украйна: Вярваме, че ще победим Русия

11 май 2026, 13:39
Източник: iStock

В петата година от войната Украйна определено е изтощена от руските нападения. Но е и пълна с нова увереност за победа, съобщава Deutsche Welle.

Украйна ще спечели войната, заяви уверено бившият министър-председател на страната Арсений Яценюк на Киевския форум по сигурността през април. Яценюк не обясни какво точно има предвид, но така смятат и интелектуалците в украинската столица.

Володимир Йермоленко, философ, публицист и председател на украинския PEN клуб, вече говори за нов "дискурс на силата", пише АРД. По думите му, от февруари насам украинците вече вярват, че технически са способни да надвият руснаците. "Те са убедени, че за Русия на фронта ще става все по-трудно", казва Йермоленко.

Асиметрични военни тактики

Дебатите около парада за 9 май в Москва са чудесен пример за променената динамика, отбелязва германската обществена медия. Много украинци смятат, че Владимир Путин е предложил примирието, опасявайки се от украинско нападение. Според тях това е знак за слабост. Йермоленко казва, че сега украинците повече използват асиметрични военни тактики.

Те са насочени към превръщането на силните страни на врага в слабости. Русия в продължение на години правше точно това с Украйна и Европа, опитвайки се да превърне силите им - демокрацията и свободата, в слабости. "Украинците сега правят същото с Русия. Тя си мисли, че е силна, защото е голяма. Украинците показват, че териториалната големина всъщност я прави  уязвима. Те нападат ту тук, ту там, а руснаците не успяват да се защитят навсякъде", коментира Йермоленко пред АРД.

Да се изправиш срещу имперската сила

Същото важи за запасите от нефт и газ, за които руснаците вярват, че са в основата на силната им позиция. Новата увереност на Украйна се изразява и в това, че атаките на Киев често са насочени точно срещу тази база на руската икономика - така се установява усещането, че войната може да бъде спечелена.

Извън Украйна нещата изглеждат малко по-различно. Става дума не само за това дали Киев може да победи или да загуби - става дума за Европа, посочва Йермоленко. "Важно е хората в Германия да разберат колко остаряла е идеята, че Европа е остров на свободата и силните институции. Новите имперски сили - Русия, Китай, САЩ на Тръмп, гледат на Европа като на континент, който трябва да бъде разделен", казва публицистът.

Украйна доказва, че е възможно да се изправиш срещу имперските сили - благодарение на технологичното развитие и огромното желание да се защитава. Йермоленко е на мнението, че това е нещо, което Европа трябва да научи от Украйна.

Къде е границата на компромиса

Според него с Русия все още трябва да се правят опити за разговори, но не бива да се забравя, че има граница, отвъд която това просто не функционира. "Въпросът е да установим къде е границата”, казва Йермоленко по адрес на онези, които пледират за диалог с Москва.

За Русия склонността към компромис е слабост. Затова според експерта е важно диктатурата да бъде спряна с военни средства - което украинците правят в момента. Но въпреки всичко гаранция, че Украйна ще успее да надвие Русия, няма. Няма и яснота кога ще приключи тази война. Може да е утре, а може да е след десет или след трийсет години, пише АРД. При всички случаи Украйна трябва да е готова за дълга борба, казва Йермоленко. "А това важи и за Европа."

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Шефът на "Гробищни паркове" в София е уволнен за нарушения

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

Сигурност на цената на едно кафе месечно: Защо застраховаме колите си, но оставяме домовете си на случайността?

Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада“

Влак помете 72-годишен мъж край гара Дяково

Звезден прах в Антарктида: Ледовете разкриха пътя на Земята през останки от супернова

Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

Кабинетът "Радев" внася законопроектите си за цените и съдебната власт

Спрете да миете тези продукти! Вредно е за здравето

