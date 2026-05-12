Русия парализира част от железопътната мрежа в Украйна, ранен е машинист

Р уските сили нападнаха железопътната инфраструктура в Днепропетровска област днес сутринта, при което са били повредени локомотив и вагони, а също така е бил ранен един машинист, предаде Укринформ.

Съобщението за случилото се е било направено във Фейсбук от вицепремиера на Украйна по въпросите на възстановяването и министър на развитието на общините и териториите Олексий Кулеба.

Той заяви, че екип за наблюдение е предупредил за опасността предварително, но машинистът е бил ранен от отломки, докато се е насочвал към укритие. Раненият е получил медицинска помощ и няма опасност за живота му.

⚡️ This morning, Russia attacked railway infrastructure in the Dnipropetrovsk region, according to Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba.



A train engineer who was heading to a shelter was injured by debris. He is receiving medical care, and his life is not in danger.



В резултат на ударите с дронове са повредени локомотиви и вагони.

Железопътните услуги в региона се възстановяват.

"Железопътните работници продължават да работят, осигурявайки връзки с Днипро и други региони на страната", заяви Кулеба.