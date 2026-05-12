Русия обяви край на примирието с Украйна

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

12 май 2026, 13:37
Източник: БТА

М инистерството на отбраната на Русия заяви днес, че тридневното примирие с Украйна е изтекло и руските сили са възобновили военните операции, съобщиха руски медии, цитирани от Ройтерс.

Министерството посочи също, че руската противовъздушна отбрана е свалила 108 украински дрона през последното денонощие.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че развитията на мирните преговори подсказват, че войната в Украйна е почти завършила, като коментира изявление на руския президент Владимир Путин, според което конфликтът в Украйна "наближава края си".

Песков уточни, че Русия приветства ролята на САЩ като посредник в преговорите и затвърди позицията на Москва, според която войната може да бъде спряна във всеки един момент, ако Украйна и президентът Володимир Зеленски вземат необходимото решение.

Говорителят на Кремъл подчерта, че руското правителство е взело необходимите мерки, за да осигури стабилността на икономиката, въпреки че Москва е била принудена да отмени прогнозите си за икономически растеж през тази година.

Песков допълни, че подготовките за посещението на Владимир Путин в Китай са вече в заключителния си етап, като уточни, че датата на посещението ще бъде обявена своевременно.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Русия Украйна Война Мирни преговори Владимир Путин Дмитрий Песков Кремъл Икономика Дронове Китай
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 6 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 6 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 7 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 7 часа
