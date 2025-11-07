ЕС засилва натиска върху руснаците

Е С обяви, че ще спре издаването на многократни визи за руски граждани, позовавайки се на нарастващи опасения за сигурността почти четири години след началото на войната в Украйна, предаде АФП.

„Да започнеш война и да очакваш да се движиш свободно из Европа е трудно за оправдание“, написа върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас в X.

ЕС преустановява облекченото издаване на визи за руснаци

„ЕС затяга визовия режим за руски граждани на фона на продължаващи дронови атаки и саботажи на европейска територия“, добави тя.

Новите ограничения идват на фона на засилени страхове от руска „хибридна война“ в рамките на ЕС след навлизания във въздушното пространство и необясними дронови наблюдения в редица държави.

Според съобщението от Брюксел, руските граждани вече ще трябва да кандидатстват за нова виза при всяко планирано пътуване до ЕС, което ще позволи по-строг и чест контрол над кандидатите с цел ограничаване на потенциални рискове за сигурността.

Ще бъдат правени изключения за обосновани случаи, като например независими журналисти и правозащитници.

Миналия месец ЕС вече затегна контрола върху пътуванията на руски дипломати, разположени в 27-те държави членки, в рамките на нов пакет санкции.

Европейският съюз отменя визовия режим с Русия

Някои държави в блока отдавна настояват за по-строги визови ограничения за обикновените руснаци, аргументирайки се, че не е редно те да пътуват свободно като туристи, докато Русия води война срещу Украйна.

През 2022 г. ЕС замрази споразумението за облекчен визов режим с Русия и препоръча на страните членки да „намалят приоритета“ на руските визови молби.

Според данни на Брюксел, броят на издадените визи за руски граждани е спаднал от над четири милиона преди войната до около 500 000 през 2023 г., но дипломати посочват, че през тази година одобренията отново започват да се увеличават.

Франция, Испания и Италия остават сред страните, издаващи най-много визи на руснаци, особено за туристически цели.

Докато поддръжниците на по-строги мерки твърдят, че обикновените руснаци трябва да усетят последствията от войната, опозиционни фигури настояват ЕС да не прекъсва напълно връзките с руското общество.

Юлия Навалная, съпругата на покойния опозиционер Алексей Навални, заяви през септември, че всеобхватните ограничения биха били „сериозна грешка“, защото ще подсилят кремълската пропаганда, че Европа е враждебна към всички руснаци.

Тя призова ЕС да насочи натиска си върху елита около Владимир Путин, за да окаже реален ефект върху режима му.

„В името на мира в Европа е контрапродуктивно да се помага на руските власти да изолират собственото си общество“, написа Навалная в писмо до Калас.