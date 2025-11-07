Свят

ЕС засилва натиска върху руснаците

Калас: Да започнеш война и да очакваш да се движиш свободно из Европа е трудно за оправдание

7 ноември 2025, 23:00
ЕС засилва натиска върху руснаците
Източник: iStock/Getty Images

Е С обяви, че ще спре издаването на многократни визи за руски граждани, позовавайки се на нарастващи опасения за сигурността почти четири години след началото на войната в Украйна, предаде АФП.

„Да започнеш война и да очакваш да се движиш свободно из Европа е трудно за оправдание“, написа върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас в X.

ЕС преустановява облекченото издаване на визи за руснаци

„ЕС затяга визовия режим за руски граждани на фона на продължаващи дронови атаки и саботажи на европейска територия“, добави тя.

Новите ограничения идват на фона на засилени страхове от руска „хибридна война“ в рамките на ЕС след навлизания във въздушното пространство и необясними дронови наблюдения в редица държави.

Според съобщението от Брюксел, руските граждани вече ще трябва да кандидатстват за нова виза при всяко планирано пътуване до ЕС, което ще позволи по-строг и чест контрол над кандидатите с цел ограничаване на потенциални рискове за сигурността.

Ще бъдат правени изключения за обосновани случаи, като например независими журналисти и правозащитници.

Миналия месец ЕС вече затегна контрола върху пътуванията на руски дипломати, разположени в 27-те държави членки, в рамките на нов пакет санкции.

Европейският съюз отменя визовия режим с Русия

Някои държави в блока отдавна настояват за по-строги визови ограничения за обикновените руснаци, аргументирайки се, че не е редно те да пътуват свободно като туристи, докато Русия води война срещу Украйна.

През 2022 г. ЕС замрази споразумението за облекчен визов режим с Русия и препоръча на страните членки да „намалят приоритета“ на руските визови молби.

Според данни на Брюксел, броят на издадените визи за руски граждани е спаднал от над четири милиона преди войната до около 500 000 през 2023 г., но дипломати посочват, че през тази година одобренията отново започват да се увеличават.

Франция, Испания и Италия остават сред страните, издаващи най-много визи на руснаци, особено за туристически цели.

Докато поддръжниците на по-строги мерки твърдят, че обикновените руснаци трябва да усетят последствията от войната, опозиционни фигури настояват ЕС да не прекъсва напълно връзките с руското общество.

Юлия Навалная, съпругата на покойния опозиционер Алексей Навални, заяви през септември, че всеобхватните ограничения биха били „сериозна грешка“, защото ще подсилят кремълската пропаганда, че Европа е враждебна към всички руснаци.

Тя призова ЕС да насочи натиска си върху елита около Владимир Путин, за да окаже реален ефект върху режима му.

„В името на мира в Европа е контрапродуктивно да се помага на руските власти да изолират собственото си общество“, написа Навалная в писмо до Калас.

Източник: БГНЕС    
ЕС Русия Визови ограничения Война в Украйна
Последвайте ни
Рязък обрат за

Рязък обрат за "Лукойл", Кремъл излезе с позиция

Слави Трифонов: Защитихме интереса на българите

Слави Трифонов: Защитихме интереса на българите

Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън

Почина нобеловият лауреат Джеймс Уотсън

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Какъв тип личност е котката ми

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 17 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 16 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 17 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 17 часа

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Защото ми обеща да ме направиш най-щастливата жена! – Е, и? – А защо не даваш да пазарувам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 51 минути

Победител в четворния сблъсък стана приключенецът Мирослав

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху

Свят Преди 2 часа

Турските власти описват системно насилие срещу цивилни в Газа

Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария

Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария

Свят Преди 3 часа

Той също така каза, че лидерите на Европейския съюз трябва да проявят повече уважение към Орбан

Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother

Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Темпераментната Ебру решава да използва своята специална карта

Зеленски: Русия струпва войски край Вовчанск

Зеленски: Русия струпва войски край Вовчанск

Свят Преди 5 часа

Сирски заяви, че Украйна засилва атаките срещу руските сили край Добропиля

<p>Подробности, истински ужас с жена насред Благоевград</p>

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

България Преди 5 часа

На жената били нанесени множество прободни рани

Задържаха румънец за умишлено убийство на шест души край Бургас

Задържаха румънец за умишлено убийство на шест души край Бургас

България Преди 6 часа

Румънският гражданин е привлечен към наказателна отговорност и за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават незаконно

Министър Кирилов освободи директора на РЗИ - Велико Търново

Министър Кирилов освободи директора на РЗИ - Велико Търново

България Преди 6 часа

Министърът разпореди проучване за качеството на атмосферния въздух във Велико Търново

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Любопитно Преди 7 часа

74-ото издание на „Мис Вселена“ ще се проведе на 21 ноември 2025 г.

Украйна нанесе удар на близо 2 хил. километра в Русия

Украйна нанесе удар на близо 2 хил. километра в Русия

Свят Преди 7 часа

Атаката срещу завода в град Стерлитамак е предизвикала пожар

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна към Антарктида

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна към Антарктида

България Преди 8 часа

Капитан II ранг Радко Муевски ще води кораба

Цветовете на есента са по-ярки, когато сме здрави

Цветовете на есента са по-ярки, когато сме здрави

Любопитно Преди 8 часа

Как да се защитим от разболяване?

Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"

Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"

Свят Преди 8 часа

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомети

<p>Развитие по случая с полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади</p>

Съдът призна за виновна в тормоз полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади Маккан

Свят Преди 8 часа

Джулия Уанделт е тормозила семейство Маккан близо три години – звъняла им е, изпращала е съобщения и гласови послания, както и се е появявала на прага им, настоявайки за ДНК тест, след като твърдяла, че е тяхната изчезнала дъщеря

<p>Командос: Имаше две попадения в джипа на президента Първанов в Кербала</p>

Командосът Алекси Димитров в "Телеграфно подкастът": Имаше две попадения в джипа на президента Първанов в Кербала

България Преди 8 часа

Бившият военен от специалните операции разказва за обстрела, битките в града и защо посещението на президента е спасило мисията от масов отказ

БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети

БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети

България Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Константинос Аргирос с първи думи за бебето си преди концерта в България

Edna.bg

Проучване: Жените откриват най-истинската любов след 35

Edna.bg

Фенът на Ботев, който си показа достойнството на стадиона, беше задържан

Gong.bg

Ливърпул подготвя нови договори за две от звездите си

Gong.bg

Тръмп е склонен да изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол (ВИДЕО)

Nova.bg

Издирват 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша (СНИМКИ)

Nova.bg