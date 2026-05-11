Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Същевременно руското министерство на отбраната обвини Украйна в нарушаване на прекратяването на огъня

11 май 2026, 13:48
Източник: БТА

У краинската армия и представители на местните власти съобщиха, че през последното денонощие Русия е предприела редица атаки с дронове въпреки договореното с посредничеството на САЩ тридневно прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.  

Киев и Москва в петък се съгласиха да прекратят вражеските действия в периода от 9 до 11 май в рамките на усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир в продължаващия повече от четири години конфликт. 

Тръмп в петък заяви, че се надява срокът на прекратяването на огъня да бъде удължен. В неделя обаче вече имаше сигнали, че напрежението се изостря и двете страни си размениха обвинения в нарушаване на примирието.  

Украинският президент Володимир Зеленски вчера каза, че Москва се е въздържала от масирани въздушни удари, но е продължила да извършва атаки в някои райони от фронтовата линия. 

Същевременно руското министерство на отбраната обвини Украйна в нарушаване на прекратяването на огъня и посочи, че през последното денонощие над Русия са били прехванати 57 украински дрона, заради което е бил даден "подобаващ отговор" на бойното поле. 

Властите в украинската Запорожка област заявиха, че при руските атаки е бил убит един човек и двама са били ранени. В Херсонска област бе съобщено за двама убити и двама ранени.  Трима души са били ранени в съседната Николаевска област, петима в северната Харковска област, а в източната Донецка област са пострадали четирима души, сочат данни на местните власти. 

Генералният щаб на украинската армия заяви, че през последното денонощие е имало 180 сблъсъка на бойното поле и че вчера Русия е атакувала украински позиции с 8037 дрона камикадзе. 

Андрий Демченко, говорител на държавната гранична служба на Украйна, съобщи, цитиран от Укринформ, че вчера е имало 250 атаки срещу украински гранични части, като 150 от нападенията са били извършени с дронове. Демченко посочи, че в момента най-ожесточените сражения се водят в Покровския сектор.

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

