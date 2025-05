„Методът на пещерния човек“: TikTok трендът, при който не миеш лицето си с месеци

П редставете си, че не миете лицето си в продължение на дни. Не, със седмици.

Струва ви се малко вероятно и неудобно?

А сега удължете тази рутинна процедура до около месец. И в арсенала ви ще се появи чисто нова процедура за грижа за кожата!

Това е методът за грижа за кожата на пещерния човек; единственият хак за грижа за кожата, който става популярен в TikTok, пише Times of India.

Какво е това? Какви са ползите от този метод, ако изобщо има такива?

Прочетете, за да научите повече за тази „странна“ процедура за грижа за кожата.

Какво представлява методът за грижа за кожата на пещерния човек?

ТикТокър на име Тиа Захер стана популярна с това, че се е отдала на така наречения „пещерен“ метод за грижа за кожата, който се състои от нулева поддръжка на кожата, включително немиене на лицето. Според Захер тя е спряла да мие лицето си преди повече от месец. Без почистващи продукти, ексфолианти или серуми - дори без вода.

While skincare doesn't have to be a complicated multi step process that cosmetic companies want you to believe...washing face daily with a gentle cleanser and moisturising are must to maintain the skin barrier.



This "caveman routine influencer" is misleading and basic hygiene… pic.twitter.com/zcstZoFwHf