Руската армия възражда изведена от експлоатация мина, базирана на съветски дизайн от 30-те години на миналия век

Р уските въоръжени сили са възобновили използването на противопехотна мина, задействаща се при натиск, чийто дизайн е официално изваден от употреба преди близо осем десетилетия, съобщи на 8 юни изданието Militarnyi.

Става дума за модернизирана версия на съветската мина ПМД-6, която първоначално е въведена на въоръжение през 30-те години на XX век, а впоследствие е извадена от експлоатация през 1949 г.

Според наличните данни серийното производство на възродената версия е започнало преди около година, но подробности за точните ѝ технически характеристики са били ограничени до момента, в който партида от тези мини е била пленена и анализирана на фронта в Сумска област, посочва Militarnyi .

За разлика от оригиналните модели от периода на Втората световна война, които са били изработвани от дърво и обработвани с ленено масло срещу гниене, съвременните варианти разполагат с корпуси от висококачествена лята пластмаса.

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Тази промяна в материала позволява върху мината да бъдат поставяни до 2 килограма почва или маскировъчни материали, без това да предизвика случайно задействане на натискателния механизъм.

Вътрешният взривен механизъм използва стандартен тротилов заряд с маса 75 или 200 грама, комбиниран с традиционния съветски опростен взривател МУВ.

Експертите отбелязват, че оригиналната дървена ПМД-6 обикновено е изисквала между 6 и 28 килограма пряк натиск за детонация, което е осигурявало известна безопасност за военнослужещите, които я поставят.

Точният праг на задействане на новия пластмасов вариант обаче все още не е установен, заключава Militarnyi.

Източник: БТА

Хуманитарната заплаха остава огромна

Използването на новопроизведените мини задълбочава продължаващата хуманитарна криза в Украйна, която остава една от най-силно замърсените с взривни устройства държави в света.

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Въпреки че украинските сапьорски подразделения са обезвредили над 458 000 взривни устройства и са разчистили хиляди хектари критична инфраструктура и земеделски земи, постоянното въвеждане на нови и модернизирани оръжия означава, че нивите, пътищата и жилищните райони продължават да представляват непосредствена и смъртоносна опасност за местното население.