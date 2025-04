Защо принц Уилям нае бракоразводните адвокати на принцеса Даяна

П ринц Уилям направи неочакван избор по отношение на своето правно представителство, като нае юридическата фирма Mishcon de Reya, която представляваше майка му, принцеса Даяна, по време на развода й с принц Чарлз през 1996 г.

Тази фирма ще действа от негово име и за семейството му, като този ход е значимо отклонение от установената практика на използване на адвокатите на крал Чарлз от дълги години – Harbottle & Lewis, и по-специално на техния уважаван партньор, Джерард Тирел.

Фирмата Harbottle & Lewis е била доверен съветник на кралското семейство десетилетия наред, като ги е ръководила през множество сложни правни въпроси. Според Ричард Идън от Daily Mail, принц Уилям е взел решение да „излезе сам“ и да бъде „свой човек“, като вече не желае да разчита на адвокатите на баща си.

Естествено, решението му разочарова Harbottle & Lewis, но се отчита, че Джерард Тирел, специалист в областта на медийните права, е смятан за един от най-доверените съветници на краля. Harbottle & Lewis играе важна роля в защитата на кралското семейство, включително при случая с хакването на кралски телефони от вестник News of the World през 2006 г., инцидент, който по-късно доведе до закриването на изданието.

Решението на принц Уилям обаче е посрещнато с одобрение от Mishcon de Reya, и по-специално от заместник-председателя на фирмата Антъни Джулиъс. Джулиъс, разбира се, има уникално място в кралската история, тъй като е бил лично избран от принцеса Даяна да я представлява в нейния драматичен и широко обсъждан развод с принц Чарлз.

Назначаването на Mishcon de Reya се възприема като начало на нова глава в правните дела на принц Уилям, подчертавайки прехода му към по-самостоятелно правно представителство.

