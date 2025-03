Принц Уилям отправя силно послание от танк близо до руската граница с Естония

П ринц Уилям посети британските войски в Естония днес, 21 март, облечен във военна униформа, като визитата му има за цел да подчертае подкрепата на страната му за операциите на НАТО в Източна Европа, предаде Reuters.

Уилям, престолонаследник на британската корона и първороден син на крал Чарлз, беше във военния лагер в град Тапа, който се намира на около 200 км от руската граница. Там той направи преглед на военните автомобили и управлява танк, облечен в камуфлажна военна униформа.

Великобритания разполага с около 900 военнослужещи в Естония и Полша в рамките на операция "Кабрит" - британските сили, допринасящи към увеличаването на силите на НАТО по източния фланг на алианса след нахлуването на Русия в Украйна.

Двудневната визита на принца се осъществява в момент, когато Великобритания и други европейски съюзници увеличават разходите си за отбрана в отговор на призивите на американския президент Доналд Тръмп към другите страни от НАТО да допринасят повече за европейската сигурност.

Уилям бе заснет да стои пред кръгове от бодлива тел и пред кълба жълт дим, докато наблюдава учение за прочистване на окопи.

