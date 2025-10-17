Свят

Защо никой не знае колко пари печели Тръмп в момента

Тайнствени сделки и непрозрачни структури на собственост правят трудно да се определи точното състояние на семейството

17 октомври 2025, 13:32
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

Х олдингова компания на име DT Marks Defi LLC е получила повече пари от почти всяко друго дружество в мрежата от бизнеси на президента. Но заради таен договор, който се появи около инаугурацията, остава неясно кой всъщност получава тези средства, пише Forbes.

Доналд Тръмп е спечелил много пари тази година, но никой не знае точната сума. Причината не е в това, че президентът има частен бизнес, нито че отказва да покаже данъчните си декларации, нито че печалбите от криптовалути са трудни за проследяване. Основната причина е един таен договор, който се появи около инаугурацията.

Криптовалутата на Тръмп вече има и свой портфейл

В началото на годината Тръмп е притежавал 70% от компанията DT Marks Defi LLC, която от своя страна е притежавала 75% от крипто проекта World Liberty Financial. Финансовият му отчет е посочвал неназовани членове на семейството (вероятно Доналд Тръмп-младши, Ерик и Барън) като собственици на останалите 30%. Наблюдателят на Trump Organization обаче разкрива в писмо до съд в Ню Йорк, че през януари е научил, че семейството е продавало дял в неуточнена компания, вероятно DT Marks Defi, което най-вероятно е променило структурата на собствеността - макар точните детайли да остават неизвестни.

Договорът не е обявен публично. Уебсайтът на World Liberty признава, че DT Marks Defi притежава дял, но не разкрива кой всъщност е собственикът на компанията. Финансовият отчет на Тръмп от юни дава информация към 1 януари, пропускайки по-късните събития. Trump Organization не проявява интерес да разкрие нищо за януарския договор – колко е бил продаденият дял, кой го е купил, сумата, дори дали сделката е приключила.

Едно е ясно: DT Marks Defi LLC печели огромни суми – повече от почти всяка компания в империята на Тръмп. От януари до март различни инвеститори са закупили токени World Liberty на стойност около $440 млн., като приблизително 75% от тази сума, около $330 млн., са отишли при DT Marks Defi.

Барън Тръмп вече притежава $150 милиона, как успя да ги натрупа?

През април фирма на име DWF Labs купува токени на стойност $25 млн., като около $19 млн. отиват при DT Marks Defi. Няколко седмици по-късно Ерик Тръмп пътува с Зак Уиткоф на крипто конференция в Дубай. Там се разкрива, че стабилкойнът на World Liberty, USD1, ще получи инвестиция от фирма, създадена от президента на ОАЕ, която ще използва USD1 за $2 млрд. инвестиция в крипто борса. Това обещава на World Liberty значителен депозит, който може да генерира десетки милиони приходи годишно – добра новина за собствениците на DT Marks Defi LLC.

През юни Forbes първи разкри договора за продажба на дял в DT Marks Defi. Няколко седмици по-късно друга фирма от ОАЕ обявява покупката на токени World Liberty за $100 млн., като около $75 млн. отиват при DT Marks Defi. На 30 юни Тръмп атакува журналиста, разкрил историята, чрез пост в Truth Social, обвинявайки Forbes в неточности и злонамереност.

Тръмп представи свой проект за криптовалута

През август семейството на Тръмп обявява най-голямата си продажба на токени досега. Те помагат за придобиването на малка биотехнологична компания, която продава акции, а с приходите купуват токени World Liberty на стойност над $700 млн., като приблизително 75% от средствата отиват при DT Marks Defi. До този момент компанията е събрала около $1 млрд. през 2025 г.

След преглед на сделките, Forbes и други медии са оценили възможните печалби за семейството, като изчисленията предполагат, че структурата на собственост на DT Marks Defi е останала същата от началото на годината. Така сделките са донесли около $1 млрд. за президента и около $150 млн. за Дон Jr., Ерик и дори 19-годишния Барън. Точният размер на печалбите зависи от подробностите на януарския договор.

Неизвестните около сделката започват с най-фундаменталното: колко са продали Тръмп и семейството му и на каква цена? Въпросите се усложняват: как е оценена стойността на холдинговата компания, която може да събира стотици милиони от комбинация на лични и президентски печалби? Дали неизвестен купувач е сметнал, че може да вложи ниска сума в началото на мандата, без дори президентът да осъзнава какви печалби предстоят? Или Тръмп е очаквал тези приходи и е поискал голяма сума за част от своя дял?

Отговорите може да се появят чак през май 2026 г., когато президентът подаде нов финансов отчет. Дори тогава не трябва да се очаква пълна прозрачност - Тръмп дълго време е хвалел богатството си, като същевременно пази детайлите извън публичното внимание.

Доналд Тръмп DT Marks Defi LLC World Liberty Financial Криптовалута Тайни договори Финансова прозрачност Семейство Тръмп Инвестиции Печалби Forbes
Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
