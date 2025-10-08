Барън Тръмп притежава $150 милиона на 19 години – как младият наследник натрупа това богатство?

Н етното състояние на Барън Тръмп вече достига впечатляващите 150 милиона долара, при това само на 19 години. Какво точно е направил най-малкият син на Доналд Тръмп, за да натрупа подобно богатство?

Съдбата на младите наследници винаги предизвиква любопитството на обществото по света. Сред тях особено внимание привлича синът на американския президент Доналд Тръмп, който напоследък се сдоби с популярност не само заради произхода си, но и заради собствените си бизнес начинания. Според Forbes, Барън вече е надминал по нетно богатство майка си – Мелания Тръмп.

Богатството на Барън Тръмп в сравнение с това на семейството му

Само на 19 години, Барън Тръмп се твърди, че притежава състояние, оценявано на около 150 милиона долара – сума, изненадваща дори за човек с неговия произход. За сравнение, нетното богатство на Мелания Тръмп се оценява на приблизително 20 милиона долара, докато баща му, Доналд Тръмп, остава на върха на семейната йерархия с около 7,3 милиарда долара, според данни, цитирани от The Irish Star.

Основният източник на богатството му – криптовалутите

Голяма част от нарастващото състояние на Барън идва от инвестиции в криптовалути. Vanity Fair съобщава, че активите му в този сектор са се увеличили драстично – от 80 милиона до 150 милиона долара само за няколко месеца.

Журналистката Серафин Роджър споделя: „Освен това се твърди, че той държи почти 2,3 милиарда токена, които би могъл да препродаде за 525 милиона долара.“

Това рязко покачване показва сериозния интерес на Барън Тръмп към финансовите технологии и дигиталните валути, превръщайки го в първия член на фамилията, който активно изследва този бързоразвиващ се пазар.

Семейният проект: компания за криптовалути

Според съобщения в медиите, Барън е убедил семейството си да създаде компания, посветена на криптовалутите – World Liberty Financial, основана в края на 2024 г. Това начинание се смята за първа стъпка към превръщането му в самостоятелен предприемач, извън сянката на баща му.

Образованието на Барън Тръмп: инвестиция в бъдещето

Освен в света на финансите, Барън Тръмп прави сериозни стъпки и в образованието си. Той следва висше образование в Училището по бизнес „Леонард Н. Стърн“ към Нюйоркския университет, в кампуса във Вашингтон, окръг Колумбия. Специалността му е бизнес с фокус върху финанси, мениджмънт и предприемачество, което перфектно съвпада с неговите интереси и практическа насоченост.

Срещата с критик на баща му

Любопитен момент бележи началото на неговото университетско пътуване – срещата с Джей Пи Егърс, временен декан на бизнес училището „Стърн“. Егърс е сред подписалите открито писмо от 2020 г., критикуващо бащата на Барън, тогавашния президент Доналд Тръмп.

Въпреки това минало, Барън решава да учи именно там – решение, което получава пълната подкрепа на баща му.

В интервю за Daily Mail Доналд Тръмп коментира: „Хареса му. Хареса му училището. Това е много качествено място.“

Той допълва, че са разглеждали и други възможности, включително Уортън – неговия собствен алма матер, но в крайна сметка са избрали „Стърн“.

Барън Тръмп се оформя като млад предприемач от ново поколение – с интереси в модерните технологии, криптовалутите и международния бизнес. Въпреки младостта си, той вече демонстрира амбиция, която може да го изведе отвъд рамките на фамилното наследство и да го превърне в самостоятелна фигура в света на финансите.