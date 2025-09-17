Свят

Защо експлодират цените на имотите в Португалия

За много португалци недвижимите имоти в големите градове като Лисабон и Порто са напълно недостъпни

17 септември 2025, 08:17
Защо експлодират цените на имотите в Португалия
Източник: Елена Исаева

З а много португалци недвижимите имоти в големите градове като Лисабон и Порто са напълно недостъпни. Цените растат главоломно и това се дължи не само на големия туристически бум, който страната преживява, съобщи Deutsche Welle.

От януари до юли над 1,3 милиона американци са прекарали ваканцията си в Португалия – повече от германците, испанците и британците, които са обикновено най-многобройните групи, посещаващи Португалия. Освен това ясно се очертава и друга тенденция: все повече американски граждани избират Португалия като постоянно място за живеене, пише германската обществена медия АРД.

Емиграционен бум след избирането на Тръмп

Жилда Пейрейра ръководи агенция, предоставяща услуги на мигранти – например урежда визи или им помага да си намерят подходящ недвижим имот. Тя може да определи относително точно времето, в което много американци са започнали да се обръщат към нейната агенция – през ноември 2024 година, малко след победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ.

Тенденцията обаче не е нова – още през първия мандат на Тръмп много американци започнаха да се изселват към Португалия, казва Пейрейра. От 2017 до 2024 г. броят на американските граждани, живеещи в Португалия, се е увеличил повече от седем пъти, пише вестник Publico. Сега те са вече почти 21 000, а тенденцията е възходяща, посочва АРД.

Предпочитано място за пенсиониране

Кристоф и Мерибет Цимърман все още не са включени в тази статистика. Те са се пренесли през тази година, но доста по-отдавна са били набелязали Португалия като място, на което да живеят като пенсионери. От Вашингтон Д.С. до спокойния Сетубал близо до Лисабон: двамата икономисти се чувстват добре приети и в безопасност, разказват те след първите седмици от преместването си. Агенцията на Пейрейра е уредила формалностите и те са получили специалната пенсионерска виза.

Португалия улеснява имигранти като двойката Цимърман. И апартамент също е бил намерен сравнително бързо. „В САЩ недвижимите имоти са изключително скъпи, а тук цените са достъпни за нас“, обяснява Кристоф. Но това зависи до голяма степен от индивидуалните обстоятелства, например от коя част на САЩ идва човек. „Ние сме пенсионери. Спестявали сме цял живот“, казва Кристоф в репортажа на АРД.

Местните хора не могат да си позволят недвижими имоти

За много португалци недвижимите имоти са недостъпни, поне в големите градове. На Марта и Луис Родригес им се е наложило да се преместят в една мрачно предградие на Лисабон – отвъд красивия мост, който, между другото, е построен от „American Bridge Company”. Двамата принадлежат към средната класа и печелят над средното. Но откакто имат деца, вече не могат да си позволят да живеят в Лисабон, казва Марта. „Хората с много пари могат да купуват където искат, а това повишава цените на недвижимите имоти.“

Според Европейската статистическа служба Евростат, цените на недвижимите имоти в Португалия са се повишили с 16,3% през първото тримесечие на тази година в сравнение с миналата година. Това е най-високото увеличение в рамките на ЕС. А според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) съотношението между доходите и цените на недвижимите имоти никъде другаде в Европа не се е развило толкова неблагоприятно, колкото в Португалия. С месечен среден доход от 1630 евро португалците са в крайно неизгодна позиция като купувачи на жилища.

Airbnb и хотелите вдигат цените

А какво прави политиката? Недостигът на жилища редовно е една от най-важните теми за гражданите в допитванията преди избори. Но от началото на 2022 г. португалците на три пъти избираха парламент. Нито социалистите, които управляваха до март 2024 г., нито консервативният алианс, който е на власт оттогава и наскоро беше преизбран, предложиха устойчиви решения за жилищния проблем. В продължение на години те привличаха инвеститори и купувачи на недвижими имоти от чужбина със „златни визи“.

„Строителите искат да строят само в луксозния сегмент“

В същото време почти няма социално жилищно строителство, а кооперациите, които строят достъпни жилища, срещат трудности да се наложат на пазара. Експертът Тешейра Лопес се оплаква, че в Португалия вече е трудно да се строят дори обществени сгради като училища или апартаменти за социално слаби. „Дори когато има пари, строителите искат да строят само в луксозния сегмент.“

Настоящото правителство обяви, че ще предприеме мерки, за да увеличи предлагането на жилища, но засега това остава само на хартия. Затова Изгубено поколение: защо младите хора бягат в чужбина местните жители трудно биха могли да се конкурират с богати имигранти, дигитални номади или туристи. Все повече португалци са принудени да напускат централните части на градовете и да се преместват в предградията.

Източник: Deutsche Welle    
