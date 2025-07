Феномен в небето: Необичаен облак стресна плажуващи в Португалия на фона на горещата вълна

П лажуващи в Португалия преживяха впечатляващо и необичайно метеорологично явление - огромен облак се свлече от Атлантическия океан и остави десетки хора в ужас, пише Times of India.

Необичайната атмосферна структура, която имаше вид на огромна хоризонтална океанска вълна, се търкаляше застрашително по небето и беше предшествана от мощни пориви на вятъра, което създаде спиращо дъха зрелище. Масивният рол облак, който обикновено се наблюдава в близост до движещи се буреносни фронтове, изуми както жителите, така и туристите по крайбрежието. Снимките и видеоклиповете на явлението скоро се разпространиха широко в социалните мрежи, като много хора го определиха като едно от най-странните облачни образувания, които някога са виждали.

Incredible roll cloud in Póvoa do Varzim, Portugal yesterday... 📹 António Pereira/fb pic.twitter.com/5yS2Mx3Fo7

Рядкото образувание „рол облак“ в град Португалия стана попълярно

Зашеметяващият рол облак беше заснет на видео и споделен в X (бивш Twitter) от акаунта Volcaholic, като бързо стана популярен. На видеото се вижда как облакът, наподобяващ тръба, се приближава към крайбрежния град в Северна Португалия Повоа де Варзим. Това омагьосващо видео предизвика вълна от онлайн реакции, като потребителите изразиха удивлението си от рядката гледка. Много от тях сравниха облака с гигантско цунами или с научнофантастична сцена, докато други похвалиха огромната сила и непредсказуемост на природата.

Метеоролозите отбелязаха, че подобни облаци, макар и необичайни, могат да се образуват при специфични атмосферни условия в крайбрежните райони.

Какво представляват рол облаците и как се образуват

