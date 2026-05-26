8-годишно момче откри 1700-годишна римска статуетка по време на екскурзия

Статуетката може да изобразява римския бог Юпитер или набатейското божество Зевс-Душара

26 май 2026, 09:41
Източник: iStock/Getty Images

У ченик в Израел намери ценния фрагмент, докато търси интересни предмети, които да покаже на съучениците си в клас, съобщава The Post.

Необичайна находка откри дете по време на училищна игра от типа „покажи и разкажи“: фрагмент от римска статуетка на 1700 години. Дор Волиниц, 8-годишно момче от Реховот, Израел, е намерил артефакта по време на посещение в кратера Рамон в пустинята Негев в Южен Израел, се казва в съобщение от 11 май на Израелската служба за антики (IAA - държавната институция, отговорна за археологическите разкопки и опазването на културното наследство).

Волиниц е бил на семейна почивка през уикенда, организирана от резервен отряд на десантните войски, когато случайно се натъкнал на фрагмента, който датира от IV век сл. Хр.

Момчето споделя пред Израелската служба за антики, че е „търсило специални неща по земята, които да покаже в клас“.

„Изведнъж забелязах на земята интересен камък на райета и го вдигнах“, разказва той. „Струваше ми се необичаен предмет, затова го показах на Акива [Голденхерш], археолог и приятел на баща ми, който беше с нас на пътуването.“

Фрагментът е с размери шест на шест сантиметра. Той изобразява „част от човешка фигура с внимателно изваяни гънки на плат“, обяснява Голденхерш, който е инспектор в отдела за предотвратяване на кражби на антики към Израелската служба за антики.

Голденхерш споделя, че при първия оглед е „помислил, че това е фосил“.

„Но след това забелязах изваяните гънки на дрехата — и много се развълнувах“, допълва той.

Статуетката е изработена от минерала фосфорит, който е характерен за пустинята Негев. Това показва, че тя най-вероятно е била изработена на място, а не е внесена от другаде.

„Фигурата е изобразена облечена в вид тежка мантия, наречена химатион, без видим хитон или долно облекло“, отбелязва Голденхерш. „Начинът на извайване на гънките и изборът на толкова деликатен материал показват много високо ниво на умения от страна на автора.“

Статуетката може да изобразява римския бог Юпитер или набатейското божество Зевс-Душара. Районът на кратера Рамон се намира по протежение на древния Път на подправките, който някога е бил важна търговска артерия през римския и набатейския период, където множество култури са се пресичали и са обменяли стоки.

„Тази малка находка отразява съчетаването на местните традиции с влиянията от класическия свят“, казва експертът.

Голденхерш коментира пред Fox News Digital, че откриването на каменни фигурки от римската епоха в този стил е „като цяло сравнително рядко явление“.

„Откриването на такава фигурка на повърхността, а не по време на контролирани разкопки, е особено необичайно“, отбелязва той.

Тъй като е запазен само фрагмент, археолозите предполагат, че той се е преместил от първоначалното си местоположение поради ерозия или естествени процеси в земните пластове с течение на времето.

„В същото време пустинните условия в Негев могат да помогнат за запазването на артефактите и от време на време да ги извадят на повърхността“, обяснява Голденхерш.

8-годишният Дор Волиниц е предал находката на Министерството на националните съкровища на Израел и е получил сертификат за „достойно гражданско поведение“, съобщават от Израелската служба за антики.

„Отговорното поведение на Дор и неговото семейство е пример за правилно гражданско съзнание и за опазване на културните ценности на страната ни“, се казва в изявление на Голденхерш. „Дор е модел за подражание за всички нас.“

Източник: The Post    
