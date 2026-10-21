„Джаки, как можа?“: Сватбата, която разтърси Америка и превърна любимата вдовица в Джаки О

„Реакцията е гняв, шок и ужас.“ Така „Ню Йорк Таймс“ описва шума, предизвикан от новината, която на 20 октомври 1968 г. попада в заглавията по целия свят: Джаки Кенеди, най-обичаната вдовица на Америка, е решила да се омъжи повторно. И то не за мъжа, когото мнозина биха си представили до нея. Избраникът е Аристотел Онасис – гръцки милиардер, разведен, с 23 години по-възрастен от нея и с бурни романтични истории, които от години пълнят страниците на международната преса.

Тази сватба не само превърна Жаклин Кенеди в Джаки О, но и отбеляза началото на нова ера, която голяма част от американската общественост посрещна с изненада и неодобрение.

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За да разберем защо този брак предизвика толкова голямо възмущение, трябва да се върнем към 1953 г., когато младата 24-годишна Жаклин Бувие се омъжва за Джон Фицджералд Кенеди, тогава сенатор от Масачузетс. Сватбата им притежава всички елементи на приказка: 1200 гости, впечатляваща пететажна торта и рокля на принцеса, проектирана от Ан Лоу – талантлива афроамериканска шивачка, чието име остава в неизвестност в продължение на години. Седем години по-късно двойката влиза в Белия дом и се превръща в най-близкото до кралско семейство, което Съединените щати някога са имали. Млади, привлекателни и заобиколени от блясък, семейство Кенеди олицетворяват нова ера на надежда и модерност.

Но този почти перфектен образ прикрива далеч по-сложна реалност. Джон Ф. Кенеди изневерява неколкократно, въпреки че публичният му образ продължава да буди огромно възхищение. Джаки, от своя страна, спечелва американците със своята елегантност, култура и дискретност. Убийството на президента в Далас на 22 ноември 1963 г. затвърждава статута ѝ на национален символ. Тя е едва на 34 години, с две малки деца, току-що загубила третото си дете, Патрик, починало броени дни след раждането си. Един от най-въздействащите образи от тази трагедия остава този на Джаки в розовия ѝ костюм Chanel, изпръскан с кръвта на съпруга ѝ, който тя отказва да свали с часове – жест, който завинаги се запечатва в колективната памет.

От този момент нататък тя престава да бъде просто бивша първа дама и се превръща в почти недосегаема фигура. Както пише един от нейните биографи, Доналд Спото, почитателите ѝ я държат „като пеперуда, хваната в капан в кехлибар“: те искат да запазят завинаги този образ на смела вдовица, отдадена на децата си. Ето защо, когато тя решава да възобнови личния си живот, мнозина приемат това като предателство към паметта на убития президент.

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Тогава се появява Аристотел Онасис. В действителност магнатът е част от техния кръг от известно време. Собственик на корабна империя, авиокомпания и редица бизнеси, той е един от най-богатите хора в света. Външният му вид не отговаря на тогавашните стандарти за красота, но той има репутацията на умел съблазнител. Известен е с връзката си с оперната дива Мария Калас, а освен това е имал романтични отношения и с Лий Радзивил – по-малката сестра на Джаки.

Именно Лий през 1963 г. поканила Жаклин да прекара няколко дни на борда на луксозната яхта „Кристина“, собственост на бизнесмена. С течение на годините връзката между Джаки и Онасис се задълбочава. След убийството на зет ѝ Робърт Ф. Кенеди през юни 1968 г. – още един опустошителен удар за семейството, определян от мнозина като проклятие – бившата първа дама решава да направи следващата стъпка. Четири месеца по-късно новината е потвърдена: предстои сватба.

Изборът предизвиква вълна от критики. Разликата във възрастта, разводът на Онасис и бурното му минало подклаждат недоволството, а някои дори я обвиняват, че се омъжва заради парите. Кати Маккион, нейната лична асистентка, обаче споделя години по-късно, че Джаки се е чувствала изключително самотна и е имала нужда от подкрепа.

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Сватбена рокля, носена и преди, продадена за над 20 000 евро

Въпреки обществения натиск, на 20 октомври 1968 г. 39-годишната Джаки Кенеди и 62-годишният Аристотел Онасис си казват „да“ в малкия параклис „Панайица“ на Скорпиос – частния остров на магната в Гърция. За разлика от пищната сватба 15 години по-рано, този път двойката избира интимна православна церемония в тесен кръг от около 40 души, сред които децата им и Лий Радзивил.

Изборът на облекло също отбелязва радикален обрат. Вместо обемната рокля на Ан Лоу от 1953 г., Джаки изненадва всички с къс ансамбъл висша мода от Valentino, част от колекцията пролет/лято 1968. Самият дизайнер години по-късно признава, че дори не е знаел със сигурност коя рокля е избрала Джаки, докато кадрите не обикалят световните медии.

Моделът в деликатен цвят слонова кост с бежови подтонове се състои от две части: дантелен корсаж с висока яка, леко бухнали дълги ръкави с малки перлени копчета и плисирана пола от копринен креп с дължина над коляното. Любопитното е, че това не е първият път, в който Джаки носи този тоалет – според американските медии тя е обличала почти идентична рокля на сватбата на своя приятелка месеци по-рано.

Аксесоарите също са внимателно подбрани. Вместо традиционното було, тя избира бяла панделка в кестенявата си коса, оформена с обем. Джаки се отказва и от високите токчета, залагайки на равни обувки. Както обяснява по онова време „Вашингтон Поуст“, целта е да се компенсира разликата във височината с новия ѝ съпруг – Джаки е висока около 1,70 м, а Онасис – около 1,65 м. Резултатът е дискретна, елегантна и изключително модерна визия.

Историята на тази рокля не приключва на остров Скорпиос. През септември 2024 г. тоалетът е продаден на търг за 24 320 долара (около 22 000 евро). В продължение на десетилетия той се съхранява от близки до семейството хора, които го запазват след смъртта на Онасис.

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Параклис на свещи, розово шампанско и сватба, обвита в скандали

Въпреки световната им популярност, церемонията далеч не прилича на пищните събития от висшето общество. В сватбения ден на Скорпиос вали дъжд, а малкият параклис е осветен единствено от свещи – атмосфера, която години по-късно напомня за сватбата на сина ѝ Джон Ф. Кенеди-младши с Каролин Бесет през 1996 г. Това уединение контрастира рязко с медийната истерия около острова.

Децата на Джаки – Каролайн и Джон, присъстват на събитието, както и децата на Онасис от първия му брак – Александър и Кристина. След церемонията младоженците и гостите се преместват на яхтата „Кристина“, където организират прием с розе шампанско, докато репортери се опитват да уловят кадри от близките лодки.

Въпреки това сватбата предизвиква остри реакции. В САЩ редица издания поставят под въпрос дали Джаки няма да бъде отлъчена от Католическата църква заради православната церемония и брака ѝ с разведен мъж, чиято бивша съпруга е все още жива. Общественото недоумение е най-точно обобщено от заглавие на вестник от онези дни: „Джаки, как можа?“.

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Впоследствие Джаки защитава избора си, споделяйки, че Аристотел Онасис я е спасил в момент, в който всичко около нея е изглеждало безнадеждно. През 1973 г. обаче нова трагедия сполетява семейството – синът на Онасис, Александър, загива в самолетна катастрофа. Две години по-късно, на 15 март 1975 г., магнатът умира в Париж на 69-годишна възраст. Джаки, тогава 45-годишна, отново остава вдовица.

От този момент тя избира да живее далеч от публичното внимание. Работи като книжен редактор, поддържа дългогодишна връзка с бизнесмена Морис Темпелсман и никога повече не се омъжва. Умира през 1994 г. на 64-годишна възраст и е погребана до Джон Ф. Кенеди. На надгробната ѝ плоча са изписани и трите ѝ фамилии: Жаклин Бувие Кенеди Онасис. Въпреки това, според нейния биограф Сара Брадфорд, фамилията на втория ѝ съпруг така и не е спомената по време на траурната церемония. За американците тя завинаги остава Кенеди.