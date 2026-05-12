На разходка в пустинята: Дете откри рядко съкровище от римско време

О семгодишно момче от Израел откри част от рядка статуетка на около 1700 години от римския период по време на семейна разходка в парка "Рамон" в пустинята Негев, съобщи Израелската служба за древните паметници на културата, цитирана от израелската агенция ТПС.

"Търсех интересни неща по земята, които мога да покажа в училище", разказа Дор Волиниц от град Реховот. "Забелязах необичаен камък с линии върху него. Вдигнах го, защото ми се стори странен, и го показах на Акива – археолог и приятел на баща ми, който беше с нас."

Частта е с размери около 6 на 6 сантиметра и изобразява част от човешка фигура, обвита в плат, наподобяващ наметало. Археолозите смятат, че находката е отпреди приблизително 1700 години. Макар по нея да липсват отличителни белези, специалистите предполагат, че може да изобразява римския бог Юпитер или друго божество, за което се предполага, че може да е Зевс.

"Първоначално помислих, че е вкаменелост", каза Акива Голденхерш от отдела за предотвратяване на кражби на антични ценности на културата към Израелската служба за древните паметници на културата. "След това обаче забелязах изваяните гънки на дрехата и много се развълнувах."

Артефактът е бил изследван в лабораториите на Службата от геолога д-р Нимрод Вилер, който установил, че е изработен от фосфорит – минерал, широко разпространен в пустинята Негев.

"Това, че е направен от местен материал, подсказва, че статуетката вероятно е изработена на територията на днешен Израел, а не е внесена от друго място", обясни Голденхерш. По думите му художественият стил и облеклото ясно насочват към римския период. На фигурата е изваяно тежко наметало, характерно за класическата гръцка и римска мода.

"Начинът, по който са изваяни гънките, както и изборът на толкова деликатен материал за изработка, показват изключително високо майсторство на автора", добави той.

Според Голденхерш малкият артефакт е пример за съчетаването на местни традиции с влияния от античния свят. Кратерът "Рамон" се е намирал по древния Път на подправките, който свързвал Южна Арабия и Изтока със средиземноморските пристанища.

През набатейския и римския период кервани пренасяли през Негев тамян, смирна, подправки и други луксозни стоки по този важен търговски маршрут. Повечето археологически останки в района датират от III век пр.н.е. до IV век сл.н.е., когато набатеите изградили мащабна търговска мрежа в пустинята.

Археолозите са открили в района кервансараи, крепости, водоснабдителни системи и земеделски съоръжения – доказателства за активния човешки живот, съществувал някога в суровите условия на пустинята.

Дор и семейството му предали находката на отдела за национални съкровища към Израелската служба за древните паметници на културата. В знак на признание институцията връчила на момчето специален сертификат.

"Всяка археологическа находка е част от общото ни наследство", каза Голденхерш. "Когато бъде предадена на Службата с национални съкровища, тя може да бъде изследвана, съхранена и представена пред обществото."

Израелският министър на културното наследство равин Амихай Елияху също приветства откритието и реакцията на семейството.

"По време на семейно пътуване на резервисти едно любопитно дете откри частица от нашето минало", заяви Елияху. "Поздравявам Дор за неговата наблюдателност и отговорност. Благодарение на него находката ще бъде запазена и ще помогне да бъде разказана историята на народите и културите, минали през този район преди хиляди години."