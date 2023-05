Заради прашна буря: Най-малко шестима загинали при катастрофи в Илинойс

Н ай-малко шестима души загинаха, а над 30 бяха ранени при верижни катастрофи, причинени от прашна буря, довела до затваряне на магистрала в американския щат Илинойс вчера, предаде Асошиейтед прес, като се позова на щатската полиция.

A dust storm that cut visibility to near zero triggered a series of chain-reaction crashes involving dozens of vehicles on an Illinois highway, killing six people and injuring at least two dozen others, authorities said https://t.co/S3WcXZZwNz pic.twitter.com/r7ebi3jn2V