Свят

Заради бандите: Швеция иска да вкарва 13-годишни в затвора

В Швеция престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона

4 ноември 2025, 15:58
Заради бандите: Швеция иска да вкарва 13-годишни в затвора
Източник: iStock

В Швеция престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона. Затова Стокхолм иска да вкарва в затвора вече и 13-годишни. Мярката е спорна, съобщи Deutsche Welle.

Как е другаде в ЕС?

През септември премиерът на Швеция Улф Кристерсон обяви, че страната планира да намали долната граница на възрастта за понасяне на наказателна отговорност от 15 на 13 години. Това ще важи за най-сериозните престъпления като убийства или бомбени нападения при утежняващи вината обстоятелства. Реформата идва в отговор на нарастващия брой престъпления, извършвани от престъпни банди. Според шведската полиция все по-често тези престъпни групи привличат непълнолетни, които биват натоварени със задачи като пренасяне на оръжия или участие в стрелби. Причината е тъкмо в това, че децата под 15-годишна възраст не могат да бъдат преследвани от закона.

Правителството в Стокхолм по-рано обяви създаването на специални центрове за задържане на младежи между 15 и 17 години в шведските затвори. Според новото предложение планът се разширява, за да включи и деца на 13 и 14 години. Очаква се те да могат да бъдат изпращани в тези центрове за задържане още през предстоящото лято, казват от шведското министерство на правосъдието.

Правителството твърди, че промяната ще затвори една вратичка в системата, от която се възползват престъпните групи. Но правни експерти, правозащитни организации и социални работници предупреждават, че понижаването на възрастовия праг няма да възпрепятства престъпността и може да попречи на реабилитирането на подрастващите, извършили престъпления.

Как е в другите държави в ЕС?

В Европа прагът на възрастта, след която се понася наказателна отговорност, е различен в отделните страни - от 10 години в Ирландия до 16 години в Португалия и Люксембург. Всички държави в Европейския съюз (ЕС) обаче имат отделни системи за правораздаване за младежи под 18-годишна възраст. В повечето случаи те се фокусират върху образование и реабилитация вместо върху наказания. През последните години обаче границата между защитата на непълнолетните и наказателното преследване срещу тях се размива покрай интензивния политически дебат за младежката престъпност.

Според закона в Германия най-ранната възраст, в която човек да може да бъде изправен пред наказателно преследване, е 14 години, както е и в България. Някои членове на ХДС, управляващата партия на канцлера Фридрих Мерц, както и някои крайнодесни политици настояват прагът да се намали на 12 години - заради ръста на престъпността сред младежите. Според германските статистики през 2024 година тя е нараснала с 11,3%, въпреки че нивото остава по-ниско, отколкото в началото на 2000-те години.

Подобно на Швеция, и в Германия защитниците на правата на децата и правните експерти се обявяват против понижаването на възрастовата граница. Някои призовават първо да се проведе проучване за това дали тази мярка би довела до намаляване на броя на младежите, които извършват престъпления, и какъв ефект би имала върху децата.

Досега германското правителство не е проявило голям интерес към промени, като се придържа към подхода "реабилитация на първо място", който отдавна определя философията на Берлин по отношение на правосъдието за непълнолетни. Дебатът обаче многократно се е връщал на дневен ред, а сега решението на Швеция да понижи възрастовата граница може да даде ново вдъхновение на консервативните законодатели.

Най-ниският праг - в Ирландия

Ирландия има най-ниската възраст за наказателна отговорност в ЕС. Съгласно Закона за децата, повечето непълнолетни носят отговорност от 12-годишна възраст, но за тежки престъпления като убийство, непредумишлено убийство или изнасилване наказателно преследване е възможно от 10-годишна възраст.

Правозащитни организации, включително УНИЦЕФ и Съветът на Европа,  критикуват тази политика. Те препоръчват минималната възраст да е най-малко 14 години. Активисти в Ирландия призовават законодателите да повишат прага, като твърдят, че настоящият закон противоречи на съвременните стандарти за защита на децата.

Ирландското правителство обаче защитава рамката и подчертава, че има специализираните съдилища за непълнолетни и програми за пренасочване, които се фокусират върху образованието и реабилитацията. Все пак покрай нарастващия международен натиск се обсъжда преразглеждане на законодателството.

Как се справят в Дания

Дания предлага интересен пример. През 2010 година дясноцентристкото правителство понижи възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години, с надеждата да противодейства на младежката престъпност. Две години по-късно новото правителство отмени решението. Проучвания не установиха намаление на престъпленията сред 14-годишните. Те също така посочиха доказателства, че ранното лишаване от свобода увеличава рецидивизма. За мнозина в Брюксел това е напомняне, че наказателните реформи може да са политически ефективни, но рядко дават трайни резултати.

В ЕС въпросът колко млад е прекалено млад, за да бъде наказан, си остава с голям политически заряд. Предложението на Швеция се вписва в по-широката тенденция към по-твърда реторика по отношение на младежката престъпност, но проучване от 2025 година в Дания сочи, че ранното криминализиране може да затрудни реинтеграцията. Изследователи в САЩ също установиха, че ранното лишаване от свобода на непълнолетни намалява положителното развитие на децата и често има дългосрочни отрицателни ефекти.

Всъщност истинското предизвикателство може би е да се установи не колко нисък трябва да е прагът за наказания, а как обществото да помага на уязвимите деца в превенцията на престъпленията изобщо. 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Швеция Наказателна отговорност Младежка престъпност Престъпни банди Деца престъпници Възрастов праг Реабилитация Законодателство на ЕС Задържане на непълнолетни Права на децата
Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва
Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 8 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 10 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна" (СНИМКИ)
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 9 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 10 часа

