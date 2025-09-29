Любопитно

Ново лечене: Лекари предписват почивка в Швеция за здраве и релакс

Пациентите могат да бъдат изпратени да берат боровинки в гората за намаляване на кръвното налягане

29 септември 2025, 10:44
Ново лечене: Лекари предписват почивка в Швеция за здраве и релакс
Източник: iStock

П онякога релаксацията и възстановяването на връзката с природата са необходими, за да се освободим напълно от стреса на ежедневието. Швеция предлага точно тази възможност, като сега дестинацията може да бъде предписана от общопрактикуващ лекар като допълващ или алтернативен подход към конвенционалното лечение, предаде Daily Mail

Концепцията за предписване на дестинация, подкрепена от изследвания, е разработена от Visit Sweden и се основава на три метода за лечение: природа, култура и социално предписване, с цел повече хора да се насладят на най-доброто от Швеция. Здравословните ползи от всяка представена дейност са прегледани от Ивон Форсел, старши професор в световно водещия медицински университет Karolinska Institutet в Швеция.

Пациенти от цял свят вече могат да изтеглят медицинско направление от Visit Sweden, за да подкрепят молбата си към своя лекар и да се възползват от възстановително преживяване в Швеция, което може да подобри здравето им. Например, пациентите могат да бъдат изпратени да берат боровинки в гората за намаляване на кръвното налягане или да посетят сауна в шведска Лапландия за подобряване на съня.

Въпреки това, бъдете наясно, че страничните ефекти могат да включват повишено желание за канелени кифлички и неконтролирано пазаруване в IKEA. Освен това всички разходи, свързани с предписанието, се заплащат от самия пациент.

Има обаче списък с лекари във Великобритания, които са идентифицирани и готови да издадат „шведско предписание“, когато това е уместно.

„Шведското предписание“ може да се окаже популярно, тъй като според глобално проучване на YouGov 67 процента от медицинските специалисти във Великобритания биха препоръчали Швеция като дестинация за подобряване на здравето.

Д-р Сам Еверингтън, базиран в Лондон, каза: „Природата, социалните среди и културата имат възстановителна сила и очевидно Швеция разполага с тези активи в изобилие. Въпреки че много пациенти изглежда не знаят, че могат да инициират този разговор със своите лекари, като лекар бих приветствал обсъждането с моите пациенти как шведската природа и начин на живот биха могли да подобрят здравето им – и съм отворен да предпиша посещение в страната, ако пациентите ми го поискат.“

Той добави: „Направихме големи крачки в интегрирането на социалното предписание като по-важна част от общественото здраве във Великобритания – но все още има много какво да се направи. Приветствам инициативата на Швеция и се надявам, че тя ще помогне за премахването на институционалните и организационните бариери, което в крайна сметка ще е от полза за всички пациенти.“

Източник: Daily Mail    
