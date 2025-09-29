Ново лечене: Лекари предписват почивка в Швеция за здраве и релакс

П онякога релаксацията и възстановяването на връзката с природата са необходими, за да се освободим напълно от стреса на ежедневието. Швеция предлага точно тази възможност, като сега дестинацията може да бъде предписана от общопрактикуващ лекар като допълващ или алтернативен подход към конвенционалното лечение, предаде Daily Mail.

Концепцията за предписване на дестинация, подкрепена от изследвания, е разработена от Visit Sweden и се основава на три метода за лечение: природа, култура и социално предписване, с цел повече хора да се насладят на най-доброто от Швеция. Здравословните ползи от всяка представена дейност са прегледани от Ивон Форсел, старши професор в световно водещия медицински университет Karolinska Institutet в Швеция.

Sweden Aims To Become The First Medically Prescribed Wellness Destination https://t.co/0bDs3Yyigv — Zicutake USA Comment (@Zicutake) September 24, 2025

Пациенти от цял свят вече могат да изтеглят медицинско направление от Visit Sweden, за да подкрепят молбата си към своя лекар и да се възползват от възстановително преживяване в Швеция, което може да подобри здравето им. Например, пациентите могат да бъдат изпратени да берат боровинки в гората за намаляване на кръвното налягане или да посетят сауна в шведска Лапландия за подобряване на съня.

Въпреки това, бъдете наясно, че страничните ефекти могат да включват повишено желание за канелени кифлички и неконтролирано пазаруване в IKEA. Освен това всички разходи, свързани с предписанието, се заплащат от самия пациент.

Doctor’s Orders: Sweden, the World’s First Travel Destination on Prescription⁰A new research-backed initiative sees doctors prescribing trips to Sweden for the health benefitshttps://t.co/x3gCBniItG pic.twitter.com/vZJolRkRKV — Visit Sweden (@visitsweden) September 23, 2025

Има обаче списък с лекари във Великобритания, които са идентифицирани и готови да издадат „шведско предписание“, когато това е уместно.

„Шведското предписание“ може да се окаже популярно, тъй като според глобално проучване на YouGov 67 процента от медицинските специалисти във Великобритания биха препоръчали Швеция като дестинация за подобряване на здравето.

Д-р Сам Еверингтън, базиран в Лондон, каза: „Природата, социалните среди и културата имат възстановителна сила и очевидно Швеция разполага с тези активи в изобилие. Въпреки че много пациенти изглежда не знаят, че могат да инициират този разговор със своите лекари, като лекар бих приветствал обсъждането с моите пациенти как шведската природа и начин на живот биха могли да подобрят здравето им – и съм отворен да предпиша посещение в страната, ако пациентите ми го поискат.“

Той добави: „Направихме големи крачки в интегрирането на социалното предписание като по-важна част от общественото здраве във Великобритания – но все още има много какво да се направи. Приветствам инициативата на Швеция и се надявам, че тя ще помогне за премахването на институционалните и организационните бариери, което в крайна сметка ще е от полза за всички пациенти.“