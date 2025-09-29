Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Ш веция ще подкрепи Дания със системи за борба с дронове във връзка със срещите на високо равнище в Копенхаген тази седмица, след като миналата седмица заради дронове Дания бе принудена да затвори няколко летища, каза днес шведският премиер Улф Кристершон, цитиран от Ройтерс.

Дания ще бъде домакин на среща на лидери от ЕС в сряда, а в четвъртък ще свика среща на 47-членната Европейска политическа общност. Страната вече заяви, че засилва мерките за сигурност за събитията, след като над страната бяха прехванати дронове.

Кристершон написа в "Екс", че Швеция ще изпрати противодронови системи и че отделно от това вчера страната му е предоставила "няколко" радарни системи на Дания.

Вчера Дания наложи забрана за пускане на цивилни дронове, след като през нощта бяха забелязани дронове над военни съоръжения.

Освен това, Франция също ще подкрепи датската армия и ще допринесе за противодроновите ѝ способности, каза френското министерство на отбраната.

Френското правителство заяви, че ще подпомогне Дания с хеликоптер "Фенек", както и с екип от 35 души.