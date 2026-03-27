Тейлър Суифт триумфира на наградите на iHeartRadio 2026 и сподели тайната на успеха си

Т ейлър Суифт бе коронована за „Изпълнител на годината“ на престижните музикални награди iHeartRadio за 2026 г. Церемонията, която отличи най-добрите в индустрията, бе водена от рапъра Лудакрис и се проведе в емблематичния „Долби Тиътър“ в Лос Анджелис в четвъртък, 26 март.

Бляскавото събитие събра на една сцена звезди като Джон Меленкамп, който бе почетен с наградата „Икона“, и Майли Сайръс, удостоена с приза „Иноватор“. Сред изпълнителите, които взривиха публиката, бяха още Келани, Лейни Уилсън, TLC, Salt-N-Pepa и En Vogue.

Taylor Swift accepts the award for Artist of the Year at the #iHeartAwards2026.



“I am a firm believer that anything you feed your mind, it will internalize. Anything you feed the internet, it will attempt to kill.”



Специален момент и емоционална реч

Поп мегазвездата получи своето отличие от фигуристката Алиса Лиу. Връзката между двете датира от по-рано тази година, когато Суифт представи Лиу и колежките ѝ Амбър Глен и Изабо Левито като „Ангели на леда“ във видео за Олимпийските игри през 2026 г.

На церемонията 20-годишната Лиу връчи на 36-годишната Суифт общо седем статуетки. Приемайки наградата за „Изпълнител на годината“, 14-кратната носителка на „Грами“ не спести похвали към спортистката, отбелязвайки, че тя е донесла огромно щастие на света по време на Олимпиадата.

„Бях толкова вдъхновена от усърдието, труда и любовта, които влагаш в това, което правиш“, обърна се Суифт към двукратната олимпийска шампионка, преди да насочи вниманието си към публиката. „Обичам да бъда изпълнител. Обичам да пиша песни повече от всичко на света. В началото дори не мислех, че съм артист“.

Съветът на Тейлър: Пазете творчеството си от интернет

Певицата си спомни как в ученическите години писането на песни е било просто нейното „любимо хоби“. Тя сподели, че на 12-годишна възраст е имала лукса да прекара хиляди часове в усъвършенстване на занаята си, правейки грешки далеч от хорските очи.

„Гледам тази тълпа и виждам толкова много амбициозни и талантливи хора с мечти. Живеем в свят на мигновена обратна връзка – получавате коментар за всичко, което публикувате, независимо дали е добър или лош“, отбеляза тя.

Суифт отправи и ценен съвет към своите последователи: „Надявам се да подхранвате страстта си само заради самата нея и да си давате време. Време да грешите и време да ставате по-добри. Вярвам, че умът ви ще усвои всичко, с което го храните. Но всичко, с което „храните“ интернет, той ще се опита да го убие. Не искам това да се случва с вашите мечти.“

Тя завърши речта си с благодарност към феновете: „Благодаря ви, че ми позволиха да превърна хобито си в любов, страст и кариера. Благодаря ви, че ми позволявате да го правя толкова дълго.“

Година на рекорди

Тейлър Суифт пребори сериозна конкуренция в категорията, включваща имена като Кендрик Ламар, Лейди Гага и Сабрина Карпентър. Последните 12 месеца бяха исторически за нея – тя си върна правата върху мастър записите на старата си музика, издаде 12-ия си студиен албум „Животът на една танцьорка“ и пусна документалния сериал „Краят на една ера“ в Disney+.

Новият ѝ албум дебютира под номер 1 в класацията Billboard 200, превръщайки я в соловия изпълнител с най-много албуми на върха в историята. С 2,7 милиона продадени копия само за ден, проектът постави рекорд и в Spotify. Освен за изпълнител на годината, Суифт бе номинирана в още 8 категории, а хитът ѝ „The Fate of Ophelia“ се бореше за песен на годината.

Припомняме, че миналата година певицата отново доминираше на iHeartRadio, печелейки в категории като „Турне на века“ за рекордното си обиколка Eras Tour, което приключи през декември 2024 г.