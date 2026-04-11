Датата и мястото на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси са "разкрити"

Т ейлър Суифт и Травис Келси вече са изпратили своите покани тип „Save the date“, разкривайки датата и мястото на дългоочакваната си лятна сватба. Звездата на „Канзас Сити Чийфс“ и поп иконата обявиха годежа си в социалните мрежи през август миналата година.

Оттогава слуховете за локацията на събитието не стихват. Мнозина очакваха двойката да избере имението на певицата в Уоч Хил, Роуд Айлънд – внушителен имот на брега на океана, който тя закупи за 17,75 милиона долара през 2013 г.

Въпреки това, позовавайки се на свои източници, изданието Page Six съобщи, че влюбените всъщност ще си кажат „Да“ в Ню Йорк на 3 юли.

Суифт е тясно свързана с Ню Йорк от над десетилетие. Тя започна да изгражда своя жилищен комплекс в Трайбека през 2014 г., купувайки два мезонета за близо 20 милиона долара, според The New York Post. През 2017 г. тя придоби съседна градска къща за 18 милиона долара, а през 2018 г. добави още един апартамент на втория етаж за 9,75 милиона долара.

Певицата нае градска къща на улица „Корнелия“ в Уест Вилидж през 2016 г., но имотът бе обявен за продажба през 2023 г. на цена от 17,9 милиона долара. Тази локация послужи за вдъхновение на песента „Cornelia Street“ от албума Lover (2019), където тя пее: „„Наемам жилище на улица Корнелия“, казвам небрежно в колата.“

Келси и Суифт са известни с това, че пазят личните си планове в строга тайна. По време на гостуването си в „Шоуто на Греъм Нортън“ през октомври, Суифт отговори шеговито на водещия, който се опита да разбере кога ще бъде сватбата.

„О, ще разбереш“, каза изпълнителката на хита Shake It Off.

Греъм Нортън отвърна: „Значи се подготвя нещо голямо“, на което Суифт репликира: „Просто имах предвид, че щях да те поканя.“

Майката на НФЛ звездата, Дона Келси, също запазва дискретност. Въпреки това, през февруари тя сподели пред TMZ вълнението си от традиционния танц между майка и син.

„О, сигурна съм, че ще бъде интересно“, сподели тя, добавяйки, че все още обмисля музикалния избор. Дона припомни, че на сватбата на по-големия ѝ син Джейсън Келси през 2018 г., двамата са танцували под звуците на „Love Shack“ на The B-52's.