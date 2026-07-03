Лукс в бяло: Иванка Тръмп, Джей Зи и София Вергара на Бялото парти на Майкъл Рубин

Л егендарното „Бяло парти“ на милиардера Майкъл Рубин се завърна с гръм и трясък. Световният елит се събра в сряда вечерта в Хамптънс за най-ексклузивното събитие на лятото. Списъкът с гостите бе оглавен от Иванка Тръмп, Алиша Кийс, боксовата легенда Майк Тайсън и рап магната Джей Зи, пише Daily Mail.

Иванка Тръмп буквално сияеше, облечена в перфектен бял тоалет. Тя беше забелязана да се наслаждава на луксозното парти по случай Четвърти юли, организирано в обширното имение на основателя на Fanatics на стойност 50 милиона долара близо до Бриджхамптън, Лонг Айлънд. Иванка с удоволствие позира за снимки на плажа в компанията на Уенди Денг (бившата съпруга на медийния магнат Рупърт Мърдок).

Michael Rubin posted highlights from his All White party from the 1st of July featuring various celebrities in attendance and set to the tune of Jaÿ Z and Alicia Keys ‘Empire State Of Mind’ pic.twitter.com/cpHu6O1uPd — Buzz Talk (@BuzzTalkonX) July 3, 2026

Шампанско на плажа, рап легенди и рожденици

Гласовитата Алиша Кийс, която беше и един от тайните изпълнители на вечерта, блесна в зашеметяващ блестящ гащеризон, докато разговаряше с новата кънтри и хип-хоп сензация Шабузи. Двамата се забавляваха на откритата тераса на разкошния мезонет, който домакинът Рубин споделя с годеницата си – модела Камий Фишел.

В по-тихата част на имота с изглед към океана, рапърът Джей Зи, прикрит с черна шапка на „Янкис“ и слънчеви очила, пиеше шампанско и обсъждаше бизнес проекти с приятели. Наблизо бившият световен шампион по бокс в тежка категория Майк Тайсън демонстрира страхотно настроение. Железният Майк релаксираше в компанията на рапъра Френч Монтана само ден след като отпразнува своя 60-ти рожден ден.

Олицетворение на чистата латино елегантност пък бе 53-годишната актриса София Вергара. Тя събра погледите с изящна бяла рокля с паднали рамене, а компания ѝ правеше 39-годишният ѝ приятел – бизнесменът Дъглас Чабот.

Alicia Keys dazzles with Jay Z and Mike Tyson at star-studded party in Michael Rubin's Long Island pad https://t.co/KAq8PuM2eP — Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026

Любовни интриги и светски примирия

Партито не мина и без пикантни любовни драми. 50-годишната легенда на бейзбола Алекс Родригес беше хванат от папараците в изключително страстна прегръдка с мистериозна брюнетка. Това се случва само седмици след внезапната му раздяла с фитнес инструкторката Жаклин Кордейро, с която бяха заедно в продължение на няколко години.

В същото време Суки Уотърхаус – английска актриса, певица и една от най-близките приятелки на Тейлър Суифт – пристигна бързо със затъмнен джип, но без годеника си Робърт Патинсън. Суки потвърди пред присъстващите, че веднага след това заминава за Ню Йорк, за да присъства на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси.

Inside Michael Rubin’s annual White Party as A-listers flock to Fourth of July bash https://t.co/SPtolOoSEw pic.twitter.com/MKAJD0R29M — Page Six (@PageSix) July 2, 2026

Източници разкриват, че Майкъл Рубин умишлено е изтеглил Бялото парти за 1 юли, за да не засенчи грандиозната сватбена церемония на Тейлър и Травис в „Медисън Скуеър Гардън“, която е планирана за петък.

Сред останалите VIP гости се откроиха Леонардо ди Каприо, Том Брейди, Марта Стюарт, Снуп Дог, Ема Робъртс, Пийт Дейвидсън и интернет сензациите братята Джейк и Логан Пол. Любопитното е, че Логан Пол беше заснет да провежда дълъг разговор с инфлуенсърката Алиликс Ърл, което изглежда като официално примирие след тяхната неотдавнашна публична кавга.

Alicia Keys, Cardi B perform for star-stacked crowd at Michael Rubin’s famed White Party https://t.co/jmByzAqFaZ pic.twitter.com/d6WbpaQdR7 — New York Post (@nypost) July 2, 2026

Лукс в стил „Великият Гетсби“

Имението с площ от 8100 квадратни фута предложи на гостите невиждан разкош. За кулинарното изживяване се погрижиха готвачите от Lucali – емблематичната и най-ексклузивна пицария в Бруклин. Традиционно на партитата на Рубин се сервират рулца от говеждо говеждо Вагю с трюфели от Nobu и прочутите кюфтета на Raos.

С настъпването на нощта, покривната тераса се превърна в огромна сцена, където за частен концерт се погрижиха Карди Би, Лил Уейн и Снуп Дог. Веднага след това гостите бяха поканени в огромна черна палатка на самия плаж, трансформирана в модерен среднощен клуб с пълен бар и светлинни ефекти, където танците продължиха до зазоряване под звуците на мощни фойерверки, изстрелвани директно от платформи в океана.