Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Д остъпът до интернет страниците на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) вече е възстановен, след като по-рано днес двата сайта бяха недостъпни. Сайтът на МВР заработи отново около 20 минути след прекъсването, а този на ГДБОП - приблизително час по-късно.

По-рано днес достъпът до интернет страниците на МВР и ГДБОП беше прекъснат.

Vesti.bg получи съобщение на електронната поща на редакцията, изпратено от имейл адрес noname@gmail.com, в което се твърди: „Спряхме сайта на mvr.bg и gdbop.bg.“

Към момента няма официална информация за причината за прекъсването на достъпа до двата сайта.

Прилагаме и екранни снимки, които показват, че интернет страниците на МВР и ГДБОП действително бяха недостъпни.

Скрийншот на интернет страницата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ Източник: Скрийншот/Vesti.bg