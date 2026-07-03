България

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Страницата на МВР заработи около 20 минути след срива, а тази на ГДБОП - приблизително час по-късно

София-Никол Николова София-Никол Николова

Обновена преди 24 минути / 3 юли 2026, 13:22
Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване
Източник: iStock

Д остъпът до интернет страниците на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) вече е възстановен, след като по-рано днес двата сайта бяха недостъпни. Сайтът на МВР заработи отново около 20 минути след прекъсването, а този на ГДБОП - приблизително час по-късно.

По-рано днес достъпът до интернет страниците на МВР и ГДБОП беше прекъснат.

Vesti.bg получи съобщение на електронната поща на редакцията, изпратено от имейл адрес noname@gmail.com, в което се твърди: „Спряхме сайта на mvr.bg и gdbop.bg.“

Към момента няма официална информация за причината за прекъсването на достъпа до двата сайта.

Прилагаме и екранни снимки, които показват, че интернет страниците на МВР и ГДБОП действително бяха недостъпни.

Скрийншот на интернет страницата на Главна дирекция Борба с организираната престъпност
Скрийншот на интернет страницата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ Източник: Скрийншот/Vesti.bg
Скрийншот на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи
Скрийншот на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи Източник: Скрийншот/Vesti.bg
Редактор: София-Никол Николова
МВР ГДБОП Интернет страници Прекъсване на достъпа Възстановен достъп Недостъпност на сайт Кибератака Държавни сайтове Онлайн сигурност Инцидент
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