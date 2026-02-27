Декларации за Трети март, кмета на Варна и миграцията откриха пленарното заседание на НС

С декларации от парламентарните групи (ПГ) на "БСП-Обединена левица", на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и на "Възраждане" започна заседанието на Народното събрание.

Декларацията на "БСП-Обединена левица" беше по повод предстоящия национален празник на България - 3 март. Докато я има България, ще честваме и Трети март, посочи председателят на групата Наталия Киселова.

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков прочете декларация във връзка с обявяването преди дни от Софийския районен съд за незаконен 24-часовият арест на кмета на Варна Благомир Коцев, последван от петмесечно задържане зад решетките.

Декларацията на "Възраждане" беше във връзка със статия в германско издание с информация, че на България е било предложено да бъде освободена от ангажиментите по механизма за задължителна солидарност относно приемането на мигранти.

В дневния ред на заседанието на парламента е Законопроектът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“.

От 11:00 часа е предвиден първият редовен парламентарен контрол с участието на служебното правителство. На въпроси на депутати в рамките на днешното пленарно заседание ще отговарят служебният министър-председател Андрей Гюров и министрите Георги Клисурски, Надежда Нейнски, Атанас Запрянов, Михаил Околийски, Юлиян Попов и Димитър Илиев.