Декларации за Трети март, кмета на Варна и миграцията откриха пленарното заседание на НС

В рамките на заседанието ще се разглеждат законопроекти за ЮНЕСКО и въпроси към служебния кабинет

Обновена преди 1 час / 27 февруари 2026, 06:50
Декларации за Трети март, кмета на Варна и миграцията откриха пленарното заседание на НС
Източник: БТА

С декларации от парламентарните групи (ПГ) на "БСП-Обединена левица", на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и на "Възраждане" започна заседанието на Народното събрание. 

Декларацията на "БСП-Обединена левица" беше по повод предстоящия национален празник на България - 3 март. Докато я има България, ще честваме и Трети март, посочи председателят на групата Наталия Киселова.

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков прочете декларация във връзка с обявяването преди дни от Софийския районен съд за незаконен 24-часовият арест на кмета на Варна Благомир Коцев, последван от петмесечно задържане зад решетките. 

Декларацията на "Възраждане" беше във връзка със статия в германско издание с информация, че на България е било предложено да бъде освободена от ангажиментите по механизма за задължителна солидарност относно приемането на мигранти. 

В дневния ред на заседанието на парламента е Законопроектът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“.  

От 11:00 часа е предвиден първият редовен парламентарен контрол с участието на служебното правителство. На въпроси на депутати в рамките на днешното пленарно заседание ще отговарят служебният министър-председател Андрей Гюров и министрите Георги Клисурски, Надежда Нейнски, Атанас Запрянов, Михаил Околийски, Юлиян Попов и Димитър Илиев.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Народно събрание Парламентарен контрол Служебно правителство Депутати Министри Ратификация ЮНЕСКО Подводно наследство Европейски съюз Споразумение Самоа
Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

„Фалшива новина, не е истина": Пинк опроверга слуховете за раздяла със съпруга си

„Фалшива новина, не е истина“: Пинк опроверга слуховете за раздяла със съпруга си

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 18 часа

Преди 18 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 14 часа

Преди 14 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 14 часа

Преди 14 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 18 часа
Последни новини

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

България Преди 13 минути

Божанов посочи, че шефката на ВиК холдинга е съпруга на Деньо Денев, временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Свят Преди 25 минути

Локалното спиране на огъня е в сила, централата е под руски контрол и зависи от външно електроснабдяване

Андрей Гюров свика среща заради сметките за ток и цената на водата

Андрей Гюров свика среща заради сметките за ток и цената на водата

Свят Преди 45 минути

Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода

Новата звезда на Италия: 19-годишният Николо Филипучи триумфира на „Сан Ремо“

Любопитно Преди 49 минути

19-годишният Николо Филипучи покори сцената на „Сан Ремо“ в категорията за нови таланти. Докато младата надежда печелеше сърцата с „Лагуна“, суперзвездите Алиша Кийс и Ерос Рамацоти блясъкаха на сцената, а Ирина Шейк отказа политически коментари

<p>&bdquo;Възраждане&ldquo;: Гюров отказва да отговори на въпроси за безводието</p>

„Възраждане“: Андрей Гюров отказва да отговори на въпроси за безводието, защото смята, че не е негов ресор

България Преди 56 минути

Петър Петров посочи, че в питането си е очертал проблеми, засягащи седем министерства, отговарящи пряко за проблема с липсата на вода и проблемите по ВИК мрежата

Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар

Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар

Свят Преди 59 минути

Той е издъхнал в резултат на вдишване на дим, след като в сряда е бил застигнат от пожар в плевня

Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Свят Преди 1 час

Исламабад обяви състояние на „открита война“, след като пакистански изтребители бомбардираха Кабул и Кандахар; Москва призова за незабавно прекратяване на огъня

<p>ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, отговорни за&nbsp;ареста на Коцев</p>

ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, наредили и изпълнили ареста на Благомир Коцев

България Преди 1 час

Настояваме и за обяснение от прокуратурата защо за незаконния арест на кмета Коцев, както и за всички други арести с изключение на случая „Борисов“, все още няма започнало нито едно разследване

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Технологии Преди 1 час

Китайската компания представи своя Watch GT Runner 2 - умен часовник, който е разработен за най-запалените почитатели на бягането и професионалистите, като е създаден заедно с легендата на маратоните Елиуд Кипчоге

"Видях как все едно ракета хвърчи, а аз съм на война": Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

"Видях как все едно ракета хвърчи, а аз съм на война": Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

България Преди 1 час

Броени дни преди да се пенсионира, животът на Стефан Петров се преобръща

Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е бил причината гражданската авиация на САЩ да спре вчера полетите в района на Форт Ханкок, Тексас

Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

Свят Преди 2 часа

В колата на мъжа били открити и наркотици

Ванс: "Няма шанс" американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Ванс: "Няма шанс" американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Свят Преди 2 часа

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък"

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

Свят Преди 2 часа

Властите в Кабул обявиха, че афганистанските атаки са в отговор на пакистанските въздушни удари 4 дни по-рано

<p>Конфликт за паркинг в квартал &quot;Мусагеница&quot; - жители осъмнаха със заплашителни бележки&nbsp;</p>

Конфликт за паркинг в квартал "Мусагеница" - жители осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си

България Преди 3 часа

Жителите на столичния квартал настояват за обществен паркинг, след като бележки под чистачките им предупреждават за принудително преместване на автомобилите

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

България Преди 3 часа

Близките на единия изчезнал рибар изразяват съмнения за липса на комуникация с институциите и призовават властите да продължат издирването на потъналия риболовен кораб

