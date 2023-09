Задържаха две групи с над 100 нелегални мигранти в Егейско море

П ри съвместни операции на турската брегова охрана и Дирекцията по сигурността в град Дидим, окръг Айдън, в района на Егейското крайбрежие са били заловени две групи с над 100 нелегални мигранти и трима организатори на нелегален трафик.

По информация на вестник "Миллиет", група от 52-ма мигранти се опитала да стигне до гръцкия бряг с лодка, но гръцките брегови власти ги изтикали обратно към турски води. От силното вълнение натоварената с мигранти лодка заплашвала да се обърне в морето и хората да се удавят.

Екипи на турската брегова охрана забелязали бедстващата лодка и предприели спасителна операция. Достигнали до лодката и я взели на буксир и изтеглили на брега. Всички от групата били спасени. Нелегалните мигранти били предадени на полицията за установяване на самоличността им.

Друга група от 50 нелегални мигранти се опитали да стигнат с гумена лодка от крайбрежното селище Съртлан до гръцкия бряг. Но били заловени от полицейските екипи преди да успеят да стигнат до лодката.

The Turkish Coast Guard rescued 115 irregular migrants in the Aegean Sea after they were illegally pushed back into Turkish territorial waters by Greek authorities, authorities said on Thursday. https://t.co/YItq2YCkDm