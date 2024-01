Забраниха консумацията на кучешко месо в Южна Корея (СНИМКИ)

П арламентът на Южна Корея прие днес закон за прекратяване на консумацията и продажбата на кучешко месо, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че тази спорна вековна практика ще бъде забранена на фона на нарастващата подкрепа за хуманно отношение към животните.

Някога яденето на кучешко месо се е смятало за начин за подобряване на издръжливостта през влажното корейско лято. То обаче се превърна в рядкост - сега се консумира предимно от някои възрастни хора - тъй като все повече корейци смятат кучетата за семейни домашни любимци, а критиките към начина, по който се колят кучетата, се засилват.

Активисти твърдят, че повечето кучета се убиват с електрически ток или биват обесвани, когато се приготвят за месо, въпреки че развъдчици и търговци твърдят, че има напредък, като умъртвяването вече е по-хуманно.

Подкрепата за забраната нарастна под ръководството на президента Юн Сук-йол, който е любител на животните и е осиновил шест кучета и осем котки заедно с първата дама Ким Кин-хи, която също е гласовит критик на консумацията на кучешко месо.

Предложен от управляващата партия, законът беше приет днес с огромно мнозинство от 208 гласа и двама въздържали се в еднокамарния парламент, след като двупартийната комисия по земеделие го одобри вчера.

Законовата норма ще влезе в сила след тригодишен гратисен период. Нарушаването на закона ще се наказва с до три години затвор или с глоби в размер на 30 млн. вона (22 800 долара).

В проучването, публикувано вчера от базирания в Сеул мозъчен тръст Animal Welfare Awareness, Research and Education, повече от 94% от анкетираните заявяват, че не са яли кучешко месо през последната година, а около 93% заявяват, че няма да го правят в бъдеще.

Министерството на земеделието на Южна Корея е изчислило, че към април 2022 г. в около 1100 ферми се отглеждат 570 000 кучета, които се превръщат в част от менюто на около 1600 ресторанта.

🇰🇷 🔴‼️ BREAKING: SOUTH KOREA BANS DOG MEAT



South Korea's parliament has approved a bill banning the breeding & slaughter of dogs for consumption, putting an end to the years-old traditional and controversial practice of consuming dog meat in the nation. pic.twitter.com/u91Itf3UZh