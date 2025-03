Петролен танкер и товарен кораб са се сблъскали в Северно море

П етролен танкер и товарен кораб са се сблъскали край бреговете на Източна Англия и в момента тече спасителна операция, съобщава британската брегова охрана, цитирана от АР.

Няколко спасителни лодки и спасителен хеликоптер на бреговата охрана са изпратени на мястото на инцидента в Северно море, заедно със самолет на бреговата охрана и намиращи се наблизо плавателни съдове с противопожарни възможности.

🚨BREAKING: On the morning of March 10, 2025, the American-flagged oil tanker MV Stena Immaculate, loaded with cargo, was struck by the Portuguese-flagged container ship MV Solong while anchored off the Humber Estuary.



The collision caused the Stena Immaculate to catch fire,… pic.twitter.com/fB8QGegv81