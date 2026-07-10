България

"КУБ Корпорация" излезе с позиция за Баба Алино: Няма никакви отнети наши имоти

Местността Баба Алино и "КУБ Корпорация" не са тъждествени помежду си

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 14:41
"КУБ Корпорация" излезе с позиция за Баба Алино: Няма никакви отнети наши имоти
Източник: БТА

О т украинския инвеститор "КУБ Корпорация", който беше обвинен за незаконно строителство в големи мащаби в местността Баба Алино край Варна, отрекоха Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество да е конфискувала техни имоти.

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"От името на "КУБ Корпорация" бихме искали да внесем няколко уточнения, свързани с появила се в последните дни информация от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ). Категорично заявяваме, че не става въпрос нито за "КУБ Корпорация", нито за отнет наш имот", посочиха от дружеството в позиция.

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"Видимо от съобщението на комисията става въпрос за случай, чиято давност е от 2013-2014 г. и следователно няма никакво касателство към нашата компания или който и да било от проектите ѝ. В случая се упоменават и лица, осъдени - очевидно за престъпна дейност, с инициали, и се съобщава, че посочените имоти са придобити (очевидно доказано по съдебен път, след като вече е на ред КОНПИ) в резултат на престъпна дейност преди 12-13 г.", пояснява инвеститорът.

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"Местността Баба Алино и "КУБ Корпорация" не са тъждествени помежду си. В "Баба Алино" има десетки имоти и собственици - голяма част от които постоянно живеещи там, които нямат никакво касателство към "КУБ Корпорация", освен факта, че с тях споделяме една и съща територия, в която няма сметосъбиране и улична регулация, и споделяме едни и същи инфраструктурни неволи", добавят от дружеството.

Редактор: Николай Киров
Източник: КУБ    
КУБ Корпорация КОНПИ Баба Алино
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