Във Франция: Сексът без изрично съгласие е изнасилване

Дебатът по закона беше белязан от процеса "Пелико", който разтърси цяла Франция

31 октомври 2025, 06:50
Във Франция: Сексът без изрично съгласие е изнасилване
В бъдеще във Франция сексът без изрично съгласие вече ще се счита за изнасилване. Дебатът по закона беше белязан от процеса "Пелико", който разтърси цяла Франция, съобщи Deutsche Welle.

Франция включва изричното съгласие за сексуални действия в наказателното си право. Законопроектът беше приет и от Сената, след като преди това беше одобрен и от Националното събрание (Долната камара на парламента). С това текстът е окончателно приет.  

Конкретно законът променя определението за сексуално престъпление. Според него „всеки сексуален акт без съгласие" вече ще представлява сексуално насилие. Освен това съгласието трябва да е дадено „свободно и информирано, да е конкретно, предварително и отменимо". То не може да се изведе само от мълчанието или липсата на реакция от страна на жертвата, се казва още в текста на закона.

С това се затяга наказателното право в областта на сексуалните престъпления, тъй като според досегашната формулировка в Наказателния кодекс за изнасилване се смяташе "всяко сексуално нападение, извършено с насилие, принуда, заплаха или изненада".

Законодателната промяна беше повлияна от процеса "Пелико"

Отдавна във Франция се водят дискусии за подобна законодателна промяна. Дебатът беше разпален с нова сила около случая с изнасилваната от десетки мъже години наред Жизел Пелико. В хода на процеса някои от обвиняемите твърдяха, че не са имали впечатлението, че изнасилват жената, тъй като тя не се била съпротивлявала. Бившият съпруг на Пелико в продължение на почти десет години многократно я упоявал с лекарства, злоупотребявал сексуално с нея и я предлагал на непознати за изнасилване. Общо 51 мъже бяха осъдени в Южна Франция на затвор между 3 и 20 години за изнасилване.

Само в 13 държави има закон, според който изнасилването се дефинира като „секс без дадено съгласие“ – това включва и случаи, в които жените са умишлено лишавани от възможността да оказват съпротива – примерно чрез употреба на наркотици или алкохол, или когато отказът им не се взема на сериозно. Сред тези държави са Дания, Гърция, Швеция и Испания.

В Германия е малко по-различно

В Германия важи принципът „Не означава не“: според новия закон, приет преди повече от 7 години, всички сексуални действия, извършени против „явното желание на друго лице“, се смятат за изнасилване и са наказуеми с лишаване от свобода от шест месеца до пет години.

На ниво ЕС Германия блокира миналата година директива, която трябваше да превърне правилото за изричното съгласие, прието сега и от Франция, в стандарт за цяла Европа.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
