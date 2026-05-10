Свят

Въпреки тридневното примирие: Трима загинаха при руски удари в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май

10 май 2026, 16:18
Източник: БТА

Н ай-малко трима души загинаха при руски удари в Югоизточна Украйна, а през последното денонощие са се състояли близо 150 сблъсъка на фронта, въпреки постигнатото с посредничеството на САЩ примирие между Киев и Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на украински представители.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май, докато при по-мащабните опити за постигане на мир и край на войната, продължаваща повече от четири години, няма напредък.

В Югоизточна Украйна при руски въздушни атаки са били убити по един човек в Запорожка, Днепропетровска и Херсонска област, съобщиха днес ръководителите на областните администрации и полицията в отделни доклади.

Осем души, включително две деца, са ранени в североизточната Харковска област при атаки с дронове в Харков и близките населени места, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синехубов.

Седем души, включително едно дете, също са били ранени в Херсонска област при удари с дронове или артилерия от вчера рано сутринта, каза ръководителят на областта Олександър Прокудин.

По-рано беше съобщено, че руските сили са атакували с дрон автомобил на спасителните служби в Днепропетровска област, ранявайки 23-годишния шофьор.

Въздушните сили на Киев съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 27 дрона с голям обсег към Украйна - по-малко от обичайното - като противовъздушната отбрана е свалила всички, отбелязва агенцията.

В ежедневния си сутрешен доклад Генералният щаб на Украйна съобщи, че през последните 24 часа по фронтовата линия са се състояли 147 сблъсъка на фронта.

Украинските власти все още не са коментирали публично евентуални руски нарушения на примирието, което трябваше да включва и размяна на по 1000 военнопленници от всяка страна. Руското министерство на отбраната заяви днес, че Украйна е нарушила примирието, като е изстреляла дронове и е нанесла артилерийски удари срещу руските войски. В изявлението се казва още, че руските сили са свалили 57 украински дрона.

Русия обяви едностранно примирие за 8 май и 9 май, а украинският президент Володимир Зеленски обяви примирие, което трябваше да започне на 6 май, но двете страни бързо се обвиниха взаимно в нарушаването и на двете. 

Източник: Елена Инджева/БТА    
Руски удари Примирие в Украйна Жертви Фронтови сблъсъци Дронови атаки Югоизточна Украйна
Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на

Затварят

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Руски сили атакуваха спасителен автомобил в Днепропетровска област, ранен е шофьор

Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо в Индонезия

Учен разкри дали изкуствения интелект има съзнание

Товарен кораб е ударен от "неидентифициран снаряд" край Доха

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

