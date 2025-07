Въоръжено нападение срещу кораб с добитък в Червено море

Н ападатели с дървена лодка откриха днес огън по плаващ под флага на Коморските острови кораб, превозващ добитък, в Червено море, до бреговете на Йемен, а плавателният съд бе задържан от йеменската брегова охрана, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Ройтерс.

Служител в сферата на морската сигурност в йеменското правителство каза пред Ройтерс, че корабът е бил освободен, след като е бил проверен от военноморските сили заради изключен транспондер, и е продължил плаването си северно от Африканския рог.

#BREAKING: A livestock cargo ship that departed from #Bosaso, in Somalia’s regional state of Puntland, was attacked off Yemen’s Red Sea coast, according to Marine Traffic data and shipping sources.



The vessel, Merinos Livestock, left Bosaso on July 21 en route to #Jeddah,… pic.twitter.com/j3gN38Nayq