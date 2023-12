Отвлякоха още един кораб край Сомалия

О ще един кораб е бил отвлечен близо до бреговете на Сомалия, съобщи днес британска агенция за наблюдение на морската търговия. Това засилва опасенията, че сомалийските пирати отново са активни, почти десетилетие след като предизвикваха хаос в международното корабоплаване, предаде Асошиейтед прес.

Корабът е бил превзет от тежко въоръжени мъже близо до град Ейл край бреговете на Сомалия, съобщиха от британската служба за наблюдение на морската търговия. Тя цитира военните власти като източник на информацията.

