Абордаж на танкер от сомалийски пирати

Нападателите, въоръжени с картечници и гранатомети, се качили на борда на кораба

6 ноември 2025, 20:49
Източник: AP/БТА

Т анкер е бил атакуван днес край бреговете на Сомалия, съобщи Британската организация за търговско мореплаване към въоръжените сили, цитирана от "Асошиейтед прес".

Нападателите, въоръжени с картечници и гранатомети, се качили на борда на кораба, каза организацията, която е част от британските въоръжени сили. Тя издаде предупреждение във връзка с атаката и призова плавателните съдове в района към повишено внимание.

Нападнатият танкер плава под флага на Малта, съобщи от своя страна частната охранителна фирма "Амбри". Тя уточни, че корабът е изпълнявал курс от Сика, Индия, до Дърбан, Република Южна Африка.

Атаката е била извършена от сомалийски пирати, които са активни в района през последните дни, казаха още от "Амбри". Според фирмата пиратите са отвлекли преди няколко дни ирански риболовен кораб, който използват като база за нападения.

Друга компания за морска сигурност - "Диаплус Груп", заяви, че екипажът на танкера, който се състои от 24 моряци, се е заключил в обезопасено помещение на борда на кораба. Плавателният съд няма въоръжена охрана.

Според наличните данни атакуваният кораб е танкерът "Хелас Афродита", който е променил курса си и е забавил ход по време на нападението, посочва АП.

Засега собствениците на плавателния съд не са открити за коментар.

От европейската антитерористична и антипиратска операция в района на Африканския рог "Аталанта" засега не са отговорили на запитването на АП във връзка със случая.

Тя обаче реагира на други пиратски нападения в района и предупреди наскоро, че край бреговете на Сомалия действат група пирати и че е "почти сигурно", че в района ще има нападения.

Днешната атака бе извършена няколко дни след като друг кораб - "Столт Сагаланд", плаващ под флага на Каймановите острови - също стана мишена на нападение, при което въоръжената охрана на плавателния съд и предполагаеми пирати са влезли в престрелка, съобщиха от мисията на ЕС "Аталанта".

В последно време пиратските атаки край бреговете на Сомалия зачестиха, след като проблемът временно бе овладян, отбелязва АП.

Броят на тези нападения достигна своя пик през 2011 г., когато бяха докладвани 237 атаки. Щетите за световната икономика през въпросната година бяха оценени на около 7 милиарда долара, като бяха платени откупи в размер на общо 160 милиона долара.

Впоследствие заплахата намаля благодарение на засилените международни военноморски патрули, укрепването на централното правителство в Сомалия и други мерки, посочва АП.

Източник: БТА, Николай Станоев, Боряна Михайлова    
