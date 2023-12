Невероятна коледна елха озари Ватикана (СНИМКИ/ВИДЕО)

З апалиха светлините на голямото коледно дърво на площад "Свети Петър" във Ватикана. Бяха показани и тазгодишните Рождественски ясли. Те ще останат на площада до приключване на коледните и новогодишните тържества на 8 януари догодина, предаде NOVA.

