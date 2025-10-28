Любопитно

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

„Това, което търся, е дърво, което бихте искали в хола си, но в по-голям мащаб“

28 октомври 2025, 10:09
Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант
Източник: iStock

К оледното дърво за прочутата украса на Рокфелер център, вече е избрано от ферма в предградията на Олбън, обяви центърът в понеделник, 27 октомври, предаде New York Post.

11-тонният, 22-метров норвежки смърч, дарен от семейство Ръс, е засаден преди повече от 60 години в тяхната историческа ферма в окръг Ренселър. Величественото иглолистно дърво отбелязва завръщане в щата Емпайър – след като миналогодишното дърво дойде от територията на Ред Сокс в Уест Стокбридж, Масачузетс.

Коледно съвършенство: Елхата в центъра Рокфелер в Ню Йорк

„За поколения норвежкият смърч е бил фон на семейни моменти“, каза Рокфелер център в обявление в Instagram, „сега става част от традиция, която принадлежи на всички ни.“

„Вълнувам се да създам още скъпи спомени със семейството и приятелите от детството си, докато то става коледното дърво на света“, каза Джуди Ръс, която живее в историческата ферма със 7-годишния си син Лиъм.

Вечнозеленото дърво е планирано да бъде отсечено в дома в столицата на региона в Ийст Грийнбуш на 6 ноември, след което да пристигне в Голямата ябълка два дни по-късно – преди да бъде украсено с повече от 50 000 многоцветни LED светлини и кристална звезда Swarovski навреме за годишната церемония по запалването на дървото на 3 декември.

Елхата ще бъде изложена на 30 Рокфелер център до средата на януари, когато ще бъде превърната в дървен материал за Habitat for Humanity.

29-метрова елха грейна в Ню Йорк (видео и снимки)

Дървото е сред десетките почитани американски дървета – предимно норвежки смърчове – използвани през годините за зимната церемония, която датира от 1931 г., когато строителни работници, строящи Рокфелер център, издигнаха коледно дърво.

Главният градинар на Рокфелер център Ерик Паузе, силата, отговорна за намирането на прочуто дърво всяка година, откри смърча на Ръс като част от целогодишното си търсене по Източното крайбрежие.

Паузе най-накрая посети фермата в северната част на щата, след като снимка на дървото му беше дадена от супервайзър по сигурността на Рокфелер център по-рано тази година, казаха представители на Рокфелер център.

„Веднага щом го видях, знаех, че е перфектно“, каза Паузе. След това се връщаше във фермата многократно от началото на лятото, за да полива и да се грижи за дървото лично.

„Това, което търся, е дърво, което бихте искали в хола си, но в по-голям мащаб“, каза Паузе в изявление.

„Трябва да накара хората да се усмихнат в секундата, в която го видят.“

Източник: New York Post    
Коледно дърво Рокфелер център Норвежки смърч Ню Йорк Семейство Ръс Традиция Церемония по запалване Ийст Грийнбуш Ерик Паузе Декорации
