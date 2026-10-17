Свят

Няма да има „Океан Тръмп“: Google отказа новата идея на американския президент

Според думите на американския държавен глава реакцията им е била категорична: „Стига! Достатъчно! Няма да правим повече нищо“

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 октомври 2026, 11:55
Няма да има „Океан Тръмп“: Google отказа новата идея на американския президент
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разказа пред свои поддръжници за опит да даде своето име на океан и последвалия отказ от страна на технологичния гигант Google да отрази промяната.

По време на предизборен митинг в щата Джорджия Тръмп заяви, че е отправил предложение към представители на компанията Атлантическият или Тихият океан да бъде преименуван на „Океан Тръмп“.

Според думите на американския държавен глава реакцията им е била категорична: „Стига! Достатъчно! Няма да правим повече нищо“.

През 2025 г. Тръмп вече преименува Мексиканския залив на „Американския залив“ с президентски указ, а през август тази година прекръсти и езерото Онтарио на канадската граница на „Езерото Америка“. Платформата Google Maps прие и въведе и двете нови наименования за потребителите си на територията на САЩ.

Пред събралото се множество Тръмп обясни, че е изпратил на Google карта с надпис „Океан Тръмп“, но от компанията са отхвърлили предложението му.

„Господине, вижте, добре, това не можем да го направим. Океаните са нещо различно. Океаните обхващат много, много държави. Не може да го направим“, цитира Тръмп отговора на представителите на технологичната компания.

Американският президент уточни, че в този конкретен случай просто се е шегувал, но допълни, че намерението му не е най-лошата идея, която някога му е хрумвала.

Към момента няма официален коментар от страна на Google по повод изказването.

Тръмп и преди е намеквал за желанието си да преименува океан. Той е лансирал и идеята да даде своето име на Ормузкия проток, превръщайки го в „Протока Тръмп“, с което цели да провокира Иран, държава с която САЩ водят война.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Симеон Томов    
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