Вучич: Сърбия няма да наложи санкции на Русия

С ръбският президент Александър Вучич каза днес, че Сърбия продължава принципната си политика и няма да въвежда санкции срещу Русия, предаде ТАНЮГ.

"Ние водим своята политика и тя е основана на принципи, а не на това дали ни харесва или ни устройва в даден момент. (...) Ще продължим своята политика, която е принципна и която досега се е доказала като правилна, която никой не харесваше - нито тези на запад, нито тези на изток, но сръбските граждани я обичат, защото е политика на независимата и суверенна държава Сърбия", каза Вучич по време на посещение на новооткрития Център за палиативно лечение към Университетския клиничен център в Белград.

‼️🇷🇸🇷🇺 #Serbia Will Not Impose Sanctions on Russia – Vučić#Serbian President Aleksandar Vučić stated that Serbia will not introduce sanctions against Russia.



